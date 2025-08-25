¡Gorillaz aterriza en Fortnite Festival: Íconos de la Temporada 10!

El multiverso de Fortnite sigue expandiéndose y esta vez recibe a una de las bandas más influyentes de la música contemporánea: Gorillaz. Los personajes virtuales creados por Damon Albarn y Jamie Hewlett debutan como los grandes Íconos de la Temporada 10 de Fortnite Festival, disponibles desde el 26 de agosto.

Los cuatro miembros de la banda —Noodle, 2D, Russel Hobbs y Murdoc Niccals— llegan con atuendos exclusivos, accesorios y un nuevo escenario principal que rinde homenaje a la estética irreverente de Gorillaz. Inspirado tanto en Plastic Beach como en una jungla urbana repleta de grafitis, el escenario ofrece una experiencia audiovisual que refleja la esencia de la agrupación.

Entre las novedades más esperadas destaca el Lote Noodle & 2D, que incluye atuendos de ambos integrantes, accesorios y la pista de improvisación “DARE”. A lo largo de la temporada también estará disponible “Clint Eastwood”, uno de los mayores éxitos de la banda, dentro de la tienda de Fortnite.

El Pase musical de la Temporada 10 permitirá desbloquear a Russel de manera inmediata al adquirirlo o al acceder con Club Fortnite, mientras que Murdoc será la recompensa final. Además, hacia el cierre de la temporada, los jugadores podrán obtener la emblemática pista de improvisación “On Melancholy Hill”.

La actualización también trae mejoras jugables, como nuevas notas “buenas” para perfeccionar la precisión, ajustes en las notas liberadas, opciones avanzadas de ordenamiento en la biblioteca musical y la posibilidad de rasguear durante la afinación para una calibración más realista.

Con esta colaboración, Fortnite Festival no solo amplía su propuesta musical, sino que consolida su estatus como el punto de encuentro donde la cultura pop, el gaming y la música se fusionan.