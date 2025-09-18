deportes
Nota

Muzan Kibutsuji ya está disponible en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

SEGA revela el Pase de Personajes Infinity Castle con 7 nuevos luchadores inspirados en la película, aquí cuándo llegan a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Muzan Kibutsuji
Raúl Núñez
Esports
SEGA anunció que Muzan Kibutsuji, el temido progenitor de los demonios, ya se encuentra disponible como personaje jugable en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. La incorporación llega a través de una actualización gratuita, que permite a los jugadores desbloquear a Muzan en el modo Versus, tanto en partidas locales como online.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Te puede interesar: The Hinokami Chronicles 2 llevará la historia de Demon Slayer al siguiente nivel

Kaigaku inaugura el Pase de Personajes Infinity Castle

Además del debut de Muzan, SEGA confirmó el lanzamiento del Infinity Castle Character Pass, un nuevo DLC de pago que añadirá personajes inspirados en la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, actualmente en cartelera.

El pase incluirá un total de 7 paquetes de personajes, que se lanzarán de manera escalonada a partir del último trimestre del año.

La lista completa será:

• Tanjiro Kamado (Infinity Castle)

• Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle)

• Giyu Tomioka (Infinity Castle)

• Shinobu Kocho (Infinity Castle)

• Doma

• Akaza (Infinity Castle)

• Kaigaku

El contenido podrá adquirirse como pase completo o mediante la compra individual de cada personaje. Más información, incluidas las fechas exactas de lanzamiento, será revelada en las próximas semanas.

Te puede interesar: EA SPORTS FC 26 revela su banda sonora global con más de 100 canciones y Moise Kean como primer futbolista en participar

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam.

Para más información, visita el sitio web oficial del juego y sigue sus cuentas en X, Facebook e Instagram.

