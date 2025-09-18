Muzan Kibutsuji ya está disponible en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
SEGA revela el Pase de Personajes Infinity Castle con 7 nuevos luchadores inspirados en la película, aquí cuándo llegan a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
SEGA anunció que Muzan Kibutsuji, el temido progenitor de los demonios, ya se encuentra disponible como personaje jugable en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. La incorporación llega a través de una actualización gratuita, que permite a los jugadores desbloquear a Muzan en el modo Versus, tanto en partidas locales como online.
Kaigaku inaugura el Pase de Personajes Infinity Castle
Además del debut de Muzan, SEGA confirmó el lanzamiento del Infinity Castle Character Pass, un nuevo DLC de pago que añadirá personajes inspirados en la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, actualmente en cartelera.
El pase incluirá un total de 7 paquetes de personajes, que se lanzarán de manera escalonada a partir del último trimestre del año.
La lista completa será:
• Tanjiro Kamado (Infinity Castle)
• Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle)
• Giyu Tomioka (Infinity Castle)
• Shinobu Kocho (Infinity Castle)
• Doma
• Akaza (Infinity Castle)
• Kaigaku
El contenido podrá adquirirse como pase completo o mediante la compra individual de cada personaje. Más información, incluidas las fechas exactas de lanzamiento, será revelada en las próximas semanas.
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam.
