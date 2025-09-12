EA SPORTS NHL 26 llega hoy con ICE-Q 2.0, Be A Pro renovado y nuevas formas de competir

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2025.– Electronic Arts Inc. anunció hoy el lanzamiento global de EA SPORTS NHL 26, disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, invitando a los fanáticos del hockey a vivir un inicio adelantado de la temporada 2025-26. La entrega llega con innovaciones de jugabilidad, una presentación mejorada y más opciones competitivas, consolidándose como la experiencia más auténtica de la franquicia.

En el corazón del juego está la nueva tecnología ICE-Q 2.0, alimentada por los datos oficiales de NHL EDGE (Puck y Player Tracking), lo que permite que las velocidades de patinaje, tendencias de disparo y atributos de los jugadores tengan un impacto real en el rendimiento. Porteros con mayor control, X-Factors 2.0 y un sistema renovado de habilidades hacen que cada superestrella se sienta única en el hielo.

El clásico modo Be A Pro regresa reinventado, ofreciendo un viaje más personal dentro de la NHL: historias dinámicas, decisiones que afectan la carrera y cinemáticas que añaden drama dentro y fuera del hielo. Desde convertirse en líder del vestidor hasta brillar como superestrella, los jugadores vivirán la presión y emoción de ser un profesional del hockey.

Además, HUT Seasons introduce una nueva forma de competir en Hockey Ultimate Team, con construcción dinámica de equipos, partidas clasificatorias y el modo offline HUT Cup Chase. La presentación también da un salto con iluminación cinemática, nuevas arenas y repeticiones expandidas, acercando la experiencia al espectáculo televisivo.

Para celebrar el lanzamiento, EA estrenó un detrás de cámaras con la familia Tkachuk, estrellas de portada del juego.

Con NHL 26, los fans podrán decir “Check My Game” y llevar su estilo al hielo desde el primer día.