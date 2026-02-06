EA Sports FC 26 y los videojuegos más descargados en la PlayStation Store en enero 2026

Con la llegada de un nuevo mes distintas compañías de videojuegos, entre ellas Sony , han hecho un corte de caja respecto a los títulos más descargados a través de sus principales opciones. Una de ellas es la PlayStation Store, la cual quedó sorprendida ante el impacto positivo que generó el EA Sports FC 26.

Se trata de un videojuego que, si bien ha sido criticado en más de una ocasión, no deja de ser uno de los más populares para los amantes de los títulos deportivos. Ahora, se sabe que el EA Sports FC 26 se consolidó como uno de los más descartados para la PlayStation Store en enero del 2026. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿EA Sports FC 26 fue el videojuego más descargado de la PlayStation Store?

El balance del primer mes del año trajo consigo algunas sorpresas interesantes para la PlayStation Store, la cual observó cómo el EA Sports FC 26 se catalogó como uno de los videojuegos más descargados de enero 2026, lo cual habla del impacto que este título sigue teniendo a nivel digital.

Y es que, de acuerdo con las estimaciones, al menos en el continente europeo el EA Sports FC 26 se destacó, junto a Arc Raiders, como los videojuegos más descargados por la Store de la PlayStation. En este apartado también destaca Fortnite, quien pese a todo se sigue consolidando como uno de los favoritos de la afición.

El GTA V también logró trascender en este listado debido al gusto que tiene entre la comunidad europea, una situación similar a lo que ocurre con otros títulos como Minecraft, It Takes Two y Forza Horizon 5. En cuanto al apartado deportivo, destacan algunos juegos como UFC 5 y NBA 2K26.

¿Qué jugadores mexicanos destacan en el EA Sports FC 26?

Si bien el EA Sports FC 26 no cuenta con la Liga BBVA MX, sí hay jugadores mexicanos que destacan por su potencial y nivel de media, sobresaliendo atletas como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Julián Quiñones. Además, poco a poco Gilberto Mora se ha consolidado como una de las joyas del videojuego en el Modo Carrera.