Mientras Gilberto Mora ya había jugado un Mundial, esto hacía Chicharito con solo 18 años

Gilberto Mora cumplió 18 años el pasado 14 de octubre con un recorrido que ha llamado la atención dentro del futbol mexicano. El mediocampista de Xolos de Tijuana alcanzó la mayoría de edad después de conquistar la Copa Oro y disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su aparición invita a recordar dónde estaban otros referentes nacionales cuando tenían su edad.

Uno de los casos más llamativos es el de Javier Hernández. Antes de convertirse en el máximo goleador histórico del combinado nacional y vestir las camisetas del Manchester United y Real Madrid, Chicharito tuvo que abrirse camino en Guadalajara. A los 18 años, su carrera atravesaba una etapa diferente a la que hoy vive Mora.

¿Qué hacía Chicharito cuando tenía 18 años?

Chicharito debutó en Primera División el 9 de septiembre de 2006, cuando Chivas recibió a Necaxa en el Estadio Jalisco. Con 18 años, el delantero obtuvo su primera oportunidad en el máximo circuito bajo las órdenes de José Manuel “Chepo” de la Torre.

El Guadalajara ganaba 3-0 y el entrenador decidió darle minutos en lugar de Omar Bravo, quien ya había firmado un doblete. Hernández ingresó con el número 45 en la espalda y necesitó pocos minutos para dejar su primera huella con el conjunto rojiblanco.

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Gilberto Mora disputó su primer Mundial a los 17 años

El recorrido de Mora ha sido más acelerado en la Selección Mexicana. En julio de 2025 ganó la Copa Oro con 16 años y 265 días, además de participar como titular en la final donde México venció a Estados Unidos.

Posteriormente, debutó en el Mundial 2026 durante el encuentro inaugural contra Sudáfrica. Lo hizo con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el mexicano más joven en disputar un partido de una Copa del Mundo de selecciones mayores. Cuando cumplió 18, esa experiencia ya formaba parte de su trayectoria.

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¿A qué edad jugó Chicharito su primer Mundial?

Hernández tuvo que esperar hasta Sudáfrica 2010 para disputar su primera Copa del Mundo, con 22 años. En aquella edición marcó frente a Francia y Argentina, mientras comenzaba una nueva etapa tras su fichaje por el Manchester United.

Después participó en Brasil 2014 y Rusia 2018, con anotaciones en ambos torneos. Su historia demuestra que los tiempos de cada futbolista son diferentes: el delantero que debutó en Primera División a los 18 años terminó construyendo una carrera de tres Mundiales y 52 goles con México. Mora, por su parte, apenas comienza a escribir la suya.