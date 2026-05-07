¿Cuáles son las principales diferencias entre la PlayStation 5 Pro y la PlayStation 5 Slim?

La PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más importantes, queridas y populares que existen en la actualidad, pues son millones de usuarios los que tienen una en casa. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer las principales diferencias entre la Pro y la Slim.

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Como sabes, desde su lanzamiento en 2020 la PlayStation se ha vuelto la consentida de chicos y grandes por igual pese a la competencia que tiene desde la Xbox Series y la Nintendo Switch 2. Y, curiosamente, Sony decidió lanzar un par de consolas, Pro y Slim, que cuentan con algunas diferencias claras.

¿Cuáles son las diferencias entre la PlayStation 5 Pro y la Slim?

Lo primero a tener en cuenta es que, a nivel estético, la principal diferencia entre ambas es el tamaño. Una ventaja que, de acuerdo con los expertos tiene la Slim, es que su pequeño tamaño la hace más bella visualmente hablando, esto recordando que dicha versión ha existido desde la PlayStation 2.

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Y es que, mientras la altura aproximada de la PlayStation 5 se acerca a los 40 centímetros, su anchura es de 9.6, lo cual la hace más agradable al ojo público. En ese sentido, vale decir que la PS5 Pro no es más que una evolución en el rendimiento de la máquina a fin de darle una mejor experiencia al usuario.

A diferencia de lo que ocurre con la Slim, la Pro cuenta con una frecuencia turbo más elevada que va de 3.5 a 3.8 HGz; además, mientras que la PS5 Pro utiliza una gráfica integrada, en la Slim se hace uso de una arquitectura RDNA 2 con 36 unidades de cómputo, por lo que la Pro sigue teniendo casi el doble de potencia bruta en relación a su rival.

¿Cuál es el costo de cada consola de PlayStation?

La Inteligencia Artificial Google Gemini menciona que, al interior de la República Mexicana, la PlayStation 5 Pro tiene un costo superior a los 18 mil pesos; por su parte, la PS5 Slim tiene un valor de 10 mil a 15 mil pesos, una cantidad realmente inferior a su rival directa.