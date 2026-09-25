Mientras Agustín Palavecino gana esto en Cruz Azul, este es el sueldo de Carlos Rotondi

Cruz Azul ofrece salarios muy elevados a sus futbolistas y se posicionan entre los mejor pagados de toda la Liga BBVA MX. Un ejemplo de ello es Agustín Palavecino, jugador que llegó a la institución cementera procedente de Necaxa. El mediocampista argentino recibe aproximadamente 1.4 millones de dólares al año jugando para La Máquina.

Esta cifra equivale a poco más de 25 millones de pesos mexicanos, colocando al futbolista argentino entre los elementos con mayores ingresos dentro de Cruz Azul. A pesar de tener una trayectoria más extensa en el cuadro cementero, Carlos Rotondi se encuentra por debajo de Palavecino en la escala salarial, aunque no por mucha diferencia.

¿Cuánto gana Carlos Rotondi en Cruz Azul?

Según la plataforma especializada en salarios de futbolistas, Salary Sport, Carlos Rotondi gana 1.2 millones de dólares por temporada en Cruz Azul. Estos números equivalen a 22 millones de pesos aproximadamente, por lo que la diferencia respecto a los ingresos de Agustín Palavecino no es para nada abultada.

Existe una diferencia de 3 millones de pesos aproximadamente entre ambos salarios a favor de Palavecino. Cabe destacar que el mediocampista llegó a La Máquina a principios de año procedente de Necaxa, mientras que Rotondi mantiene un vínculo más longevo con Cruz Azul.

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El atacante forma parte del cuadro cementero desde el año 2022, cuando llegó a la Liga BBVA MX por primera vez desde Argentina, procedente de Defensa y Justicia. Rotondi ya suma cuatro años jugando para Cruz Azul, pero de todas formas no le basta para superar los ingresos de un recién llegado como lo es Palavecino.

Los números de Palavecino y Rotondi en el Apertura 2026

La diferencia entre ambos también aparece en la cancha. Tras nueve jornadas, Agustín Palavecino suma ocho partidos y un gol en el Apertura 2026. El mediocampista marcó ante Atlante, aunque su anotación en el tiempo agregado no evitó la derrota de Cruz Azul por 3-2.

Carlos Rotondi, por su parte, ha disputado tres encuentros y todavía no registra goles ni asistencias en el torneo. Su participación se vio reducida por una lesión en el pie y volvió a tener minutos contra América, cuando ingresó en el segundo tiempo. Por ahora, Palavecino le lleva ventaja tanto en actividad como en aportaciones directas al marcador.