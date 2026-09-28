Henry Martín, Miguel Borja o Alejandro Zendejas: cuál tiene un sueldo más alto en Club América

El América es reconocido por ser uno de los clubes con mayor poderío económico dentro de la Liga BBVA MX. Además de desembolsar millones en fichajes, también ofrece salarios competitivos a sus jugadores más destacados. Así sucede con Henry Martín, Miguel Borja y Alejandro Zendejas, sin embargo, la duda sobre quién tiene un sueldo más elevado se hace presente en ciertos aficionados.

La información disponible señala que Henry Martín es el futbolista mejor pagado del América, obteniendo unos ingresos anuales de 3.5 millones de dólares. Esta cifra equivale a poco más de 62 millones de pesos, convirtiendo al delantero mexicano en uno de los futbolistas con mayores ingresos de toda la Liga BBVA MX. ¿Cuánto ganan sus compañeros?

¿Cuál es el sueldo de Miguel Borja y Alejandro Zendejas en el América?

Miguel Borja es uno de los refuerzos más recientes de las Águilas. Llegó al club para afrontar el Apertura 2026 y rápidamente respondió con goles. De acuerdo a la información que presentó Récord, la directiva del América le habría ofrecido al colombiano ganar poco más de 2 millones de dólares por temporada, es decir, 35 millones de pesos aproximadamente.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

Estos números superan a los ingresos que percibiría Alejandro Zendejas jugando para los azulcremas. La plataforma especializada en salarios, Salary Sport, señala que el extremo mexicoamericano percibe alrededor de 1.4 millones de dólares al año jugando para el América. Según los datos ofrecidos, esta cifra equivale a 25 millones de pesos aproximadamente.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, Henry Martín es el futbolista que más gana en el América y, por ende, supera a sus compañeros. Miguel Borja se ubica por detrás y Alejandro Zendejas sería el delantero que menos dinero recibe de los tres. No obstante, todos ellos forman parte de la tabla alta de la escala salarial que existe dentro del conjunto azulcrema en este Apertura 2026.

Henry Martín anota dos goles en el Juárez vs América en la Jornada 5 de la Liga MX.|Christian Torres Chavez/MEXSPORT

Los números de Henry Martín, Miguel Borja y Alejandro Zendejas en el Apertura 2026

Henry Martín también encabeza la comparación dentro de la cancha. Tras su triplete ante Necaxa en la Jornada 10, el delantero llegó a seis goles en el Apertura 2026 y se convirtió en el máximo anotador del América. Miguel Borja suma cuatro tantos: uno frente a Cruz Azul, dos contra Chivas y el más reciente ante los Rayos.

El caso de Alejandro Zendejas es distinto. El extremo todavía no ha marcado en el torneo y tuvo menos continuidad que sus compañeros durante el arranque del campeonato. Así, Henry lidera a los tres tanto en las estimaciones salariales mencionadas como en goles, mientras Borja se ha acercado con sus anotaciones en las últimas jornadas.