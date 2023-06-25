El compromiso es dar lo mejor de mí, sacar el mayor rendimiento de mis jugadores: Jaime Lozano

La Selección Mexicana arrancará su camino en la Copa Oro ante Honduras, y Jaime Lozano dio su primera conferencia de prensa desde su llegada como entrenador interino del cuadro nacional y habló del siguiente reto al frente del equipo nacional.

"El plantel es muy bueno. El compromiso es dar lo mejor de mí, sacar el mayor rendimiento de mis jugadores", comentó el Jimmy en Houston, Texas, lugar en que hará su presentación con el cuadro azteca.

Resumen México 1-0 Panamá Tercer lugar | Liga de Naciones CONCACAF



Reiteró que para su fortuna los jugadores que están en el plantel los dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y otros que no tuvo la oportunidad de estar con ellos, les reconoce que estuvieron en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que es un plantel fuerte y de las favoritas en la Copa Oro.

Jaime Lozano y oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana

“A lo que más aspiras es a representar a tu país, ahora como entrenador tuve la fortuna de ir a Juegos Olímpicos de ganar una medalla, eso me valió para ser tomado en cuenta”, expresó el estratega.

Además, el ex jugador de los Pumas de la UNAM reconoció que es una oportunidad única y que “tiene mucho que ganar”, además agradeció el recibimiento de los jugadores, staff y aficionados.

Te puede interesar: “Quiero llegar a mi sexto Mundial": Guillermo Ochoa

Horario y dónde ver México vs Honduras

Jaime Lozano y la Selección Mexicana debutarán en la edición 2023 de la Copa Oro ante su similar Honduras este domingo 25 de junio a las 6:20 pm por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

La narración tendrá a los mejores narradores del país encabezados por Christian Martinoli, en el análisis Luis García, con los comentarios de Luis Roberto Alves “Zague” y Jorge Campos “El Inmortal”, en la cancha estará David Medrano y Omar Villarreal; además Gerardo Velazquez de León.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces ha ganado la Copa Oro la Selección Mexicana?