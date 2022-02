Conferencia Americana: calificamos la temporada de los 16 equipos

Una temporada más de la NFL ha quedado en los libros. Quizá los equipos favoritos para llegar a la cima en el Super Bowl LVI se ubicaban en la Conferencia Americana (AFC), sin embargo por segundo año consecutivo se quedaron cortos y aquí calificamos uno a uno el desempeño de las franquicias de este sector.

Nota: Las calificaciones están basadas en dos factores, el resultado, y lo que se esperaba de los equipos.

ESTE

Buffalo Bills | Récord: 11-6 | Calificación: 9

Comenzaron la temporada con algunos altibajos pero poco a poco, de la mano de Josh Allen, corrigieron el rumbo. Sin embargo, se quedaron cortos, quizá de manera injusta, cayendo en el duelo divisional ante los Chiefs, en uno de los partidos más espectaculares de todos los tiempos .

Miami Dolphis | | Récord: 9-8 | Calificación: 6

Su temporada no fue desastrosa. Incluso para mí fue un tanto injusto el despido de Brian Flores como entrenador, pues hizo lo que pudo con lo que tenía. Para Tua Tagovailoa fue una campaña que generó más dudas que certezas acerca de su capacidad a futuro como un quarterback confiable en la NFL.

New England Patriots | Calificación: 8

Nadie esperaba nada de los Pats, y aún así llegaron a los playoffs como uno de los equipos más imponentes, sobre todo a la defensiva. Mac Jones fue el mejor quarterback de todos los que surgieron del Draft 2021 a pesar de ser el que más dudas generaba.

New York Jets | Récord: 4-13 | Calificación: 4

Un cuatro de calificación puede sonar muy generoso para un equipo que ofreció muy poco futbol. Pero la realidad es que se esperaba aún menos de esta franqucia. La mala noticia es que Zach Wilson sufrió demasiado, y aún tiene mucho por demostrar en un equipo con mucha presión por darle la vuelta a su presente.

NORTE

Baltimore Ravens | Récord: 8-9 | Calificación: 4

Increíblemente los Ravens se quedaron fuera de los playoffs, partiendo al inicio de temporada como uno de los equipos favoritos para acceder al Super Bowl . Lamar Jackson no estuvo a la altura, se volvió predecible, y en general el club tiene varios ajustes por hacer para volver a pelear entre los protagonistas.

Cincinnati Bengals | Récord: 10-7 | Calificación: 10

El diez se queda corto. Si hubieran ganado el Super Bowl no habría ni siquiera un número para calificarlos. Los Bengals llegaron mucho más lejos de lo esperado y hoy son el equipo con mayor futuro de la NFL. No ganaron esta vez, pero lo harán más adelante, no tengan duda de ello. La juventud y talento de sus jugadores es única en toda la liga. Mención especial para el quarterback Joe Burrow, un jugador único, resiliente y líder.

Cleveland Browns | Récord: 8-9 | Caificación: 5

Después de la gran temporada que tuvieron en 2020, se esperaba un salto de los Browns y nunca llegó. Al contrario, retrocedieron de forma sustancial y se quedaron sin playoffs. Su ataque terrestre no fue el mismo y la lógica indicaba que Baker Mayfield debía convertirse finalmente en un líder. Eso no pasó.

Pittsburgh Steelers | Récord: 9-7 | Calificación: 7

Si los Steelers hubieran tenido un quarterback en plenitud quizá hubieran avanzado aún más en los playoffs. Pero el hubiera no existe. Es verdad, tampoco hay que cargarle todo a Ben Roethlisberger , que lo dio todo en el campo en cada partido. Se le extrañará.

Hay cosas por rescatar como T.J. Watt, el defensivo del año y el descubrimiento de Najee Harris, un corredor con mucho futuro.

Jay Biggerstaff/USA TODAY Sports El ala cerrada de los Cincinnati Bengals, Drew Sample (89), celebra el gol de campo ganador del juego pateado por el pateador Evan McPherson (2) durante el tiempo extra del Juego de Campeonato de la AFC en GEHA Field en Arrowhead Stadium. Los Cincinnati Bengals ganaron 27-24.

SUR

Houston Texans | Récord: 4-8 | Calificación: 5

Honestamente no pensé que los Texans pudieran ganar un partido esta temporada, y ganaron cuatro. Pero el equipo sigue siendo disfuncional desde las raíces y no parece tener un futuro prometedor la próxima campaña. Todo esto añadido a los escándalos de violencia sexual por parte de lo poco bueno que tenía este equipo, el pasador Deshaun Watson , cuyo futuro sigue en el aire.

Indianapolis Colts | Récord: 9-8 | Calificación: 7

Un récord positivo después de todos los problemas encarados en la pretemporada, es muy bueno para los Colts.

La apuesta por Carson Wentz fue muy arriesgada, pero al final aprobatoria, con todo y que el pasador estuvo lesionado las primeras semanas del torneo.

Cuando mejor jugaban los Colts se fueron desinflando, pero nunca dejaron de ser peligrosos con Jonathan Taylor como la punta de lanza de este equipo. Es una incógnita lo que nos espera la temporada siguiente.

Jacksonville Jaguars | Récord: 3-14 | Calificación 3

Los Jaguars ganaron partidos muy complicados: Dolphins, Bills y Colts. Sorprendentemente fueron sus únicas victorias en la temporada, algo un tanto ilógico. Pero la realidad es que es un equipo que no tiene las herramientas y Trevor Lawrence quedó a deber como la mayor promesa del pasado Draft.

Tennessee Titans | Récord:12-5 | Calificación: 9

Perder a tu mejor jugador (Derrick Henry) desde la semana 8, en el que basas casi todo tu juego, es algo irreparable para la mayoría de entrenadores. No para Mike Vrabel, por algo fue elegido el entrenador del año.

Los Titans perdieron en la Ronda Divisional ante los Bengals de forma sorpresiva. Esto sin duda mancha la gran temporada, pero no lo suficiente como para peldaños en su calificación.



Derrick Henry Derrick Henry

OESTE

Kansas City Chiefs | Récord: 12-5 | Calificación: 9

Honestamente yo no pensé que los Chiefs llegaran jugando tan bien a la Final de Conferencia. La defensa, su eslabón más débil, corrigió a lo largo de la campaña, al igual que la ofensiva, que siendo muy honestos, tuvo un arranque tembloroso con un Patrick Mahomes desconcertado.

Pero todo eso se fue diluyendo y llegaron como favoritos a la duelo en el que fueron eliminados de manera inesperada por los Bengals .

Las Vegas Raiders | Récord: 10-7 | Calificación: 9

Se merecen una calificación muy generosa debido a los problemas que afrontaron en la temporda. La salida de su entrenador en jefe, Jon Gruden , por cuestiones ajenas al deporte, y días después la pérdida de uno de sus mejores jugadores a la ofensiva, Henry Ruggs, por un accidente de tránsito en el que una persona resultó muerta. Todo esto además de varias lesiones. Los Raiders nunca se desplomaron y pelearon hasta el último segundo.

Los Angeles Chargers | Récord: 9-8 | Calificación: 6

Su número aprobatorio obedece únicamente a que ganaron más partidos que los que perdieron. Sin embargo, se esperaba mucho más de este equipo que cuenta con uno de los talentos más importantes en la posición de quaretrback: Justin Herbert.

La próxima temporada, segunda del entrenador Brandon Staley, tendrá la obligación de arreglar su defensiva y acceder a los playoffs, como mínimo.

Denver Broncos | Récord 7-10 | Calificación: 4

Vic Fangio nunca logró tener a esa defensa de miedo que sus capacidades presagiaban. Eso le costó el trabajo y ahora el equipo ha decidido contratar a un especialista en ataque para tomar el timón, Nathaniel Hackett, excoordinador ofensivo de los Packers. ¿Llegará Aaron Rodgers en combo?