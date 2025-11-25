¡CONFIRMADO! Cruz Azul incorpora 2 cracks para la Liguilla del Apertura 2025

Mientras se habla que Cruz Azul podría dejar salir a un jugador para que llegue Agustín Palavecino en el próximo mercado de fichajes, ahora se dio a conocer que La Máquina Cementera incorpora a 2 cracks de cara a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 en el que se enfrentará a las Chivas de Guadalajara.

Los rumores indican que Cruz Azul podría quitarle de las manos un refuerzo al América pero lo que sí ya está confirmado es que Nicolás Larcamón recupera a Carlos Rodolfo Rotondi y a Gonzalo Piovi para los partidos de la Liga BBVA MX frente al Rebaño Sagrado. Sin dudas son dos grandes ‘incorporaciones’ para el equipo, que los extrañaba en estas semanas de lesión.

¿Por qué no jugaban Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi en Cruz Azul?

Gonzalo Piovi estuvo ausente en los partidos frente a Rayados de Monterrey, Puebla y Pumas UNAM; mientras que Rotondi no fue de la partida ante estos dos últimos. El defensa central argentino de 31 años tenía una lesión en la ingle; mientras que su compatriota, el extremo izquierdo de 28 años había sufrido un golpe en la cabeza, pero en realidad tenía otro problema físico.

En ese sentido, ambos futbolistas están a las órdenes de Nicolás Larcamón para la serie entre Cruz Azul y Chivas, que tendrá a los de Guadalajara haciendo como locales en la ida, este jueves 27 de noviembre (20:07 – CDMX) en el Estadio AKRON. Por otro lado, la vuelta será el próximo domingo 30 de noviembre (19:00 – CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario.

Los números de Gonzalo Piovi y Carlos Rodolfo Rotondi en Cruz Azul

De acuerdo a los datos brindados por el sitio especializado BeSoccer, las estadísticas de estos futbolistas de Cruz Azul son las siguientes:

Gonzalo Piovi:

Partidos jugados: 84

Encuentros disputados como titular: 81

Goles: 0

Asistencias: 7

Tarjetas: 22 amarillas y 3 rojas

Títulos: 1 – Concacaf Champions Cup (Concachampions 2025)

Carlos Rodolfo Rotondi: