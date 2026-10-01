CONFIRMADO: Cruz Azul pierde a jugador para el resto del Apertura 2026

Cruz Azul va de mal en peor, pues en la Liga BBVA MX perdió la oportunidad de sacarle 3 puntos a Toluca, aunque de último minuto rescató el empate gracias a una decisión improvisada de Joel Huiqui. Ahora, el conjunto celeste confirmó que pierde a un jugador para el resto del Apertura 2026.

Ivonne Gutiérrez estará fuera de las canchas durante varios meses, ya que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla en el partido contra Chivas del fin de semana pasado. Mismo destino tiene Amaury Morales, quien también se pierde el resto del torneo tras romperse en pretemporada.

Ivonne Gutiérrez estará fuera de las canchas durante varios meses, ya que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.|Cruz Azul

"Actualmente continúa con valoraciones especializadas para definir la opción terapéutica adecuada. En cuanto al tiempo de recuperación y su regreso a la actividad deportiva, serán de acuerdo al tratamiento y evolución, así como a la respuesta al proceso de rehabilitación", informó Cruz Azul Femenil en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es la jugadora que se pierde el Apertura 2026?

Ivonne Gutiérrez es una futbolista mexicana que se desempeña principalmente como defensa. Nació el 14 de diciembre de 2002 en Acapulco, Guerrero, y comenzó su carrera profesional a los 15 años con Toluca. Posteriormente, pasó algunos años en el futbol de su estado natal y llegó a Cruz Azul para el Clausura 2022.

Con las cementeras se consolidó como una pieza habitual de la defensa. Además de actuar como central, puede desempeñarse como lateral y en la contención. En su página web, la Máquina destaca su fortaleza física, golpeo de balón y capacidad para manejar la pelota. También ha portado el gafete de capitana en diferentes encuentros.

Su crecimiento en la Liga BBVA MX Femenil le permitió ser convocada con la Selección Mexicana Sub-23 y posteriormente con el representativo mayor. En 2025 recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Femenil, cuando fue llamada para sustituir a Greta Espinoza, quien causó baja por lesión.