Una lesión cambió los planes de Cruz Azul: el jugador que ya tenía un pie fuera del club para el Apertura 2026

Cruz Azul se ubica en la parte alta de la tabla junto a Xolos, luego de ganar sus primeros 2 partidos del Apertura 2026, pero será este sábado cuando tengan un duro compromiso al medirse ante Toluca por el Campeón de Campeones, título que buscará sumar a sus vitrinas. Antes de ello, la directiva tenía en planes sacar a un jugador, pero ello se vino abajo por una lesión.

De acuerdo con información del reportero Gerardo González, Amaury Morales tenía un pie fuera de la Máquina para este Apertura 2026, ya que la intención del equipo era que el extremo se fuera a préstamo al Atlético de San Luis para sumar minutos y consolidar su carrera, pero no fue posible, debido a que sufrió una lesión.

Amaury Morales pudo haber ido al conjunto potosino, pero se lesionó.|@amauryy.morales

"Estuvo a nada de salir [Morales] con Atlético de San Luis; ya no sé la cuestión de la negociación. Sí sabía que estaba esa opción de Joao Pedro, pero sí podía salir Amaury Morales", mencionó González.

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La intención del conjunto de la Noria era utilizar al jugador de 20 años como moneda de cambio por el bicampeón de goleo, ya que desde el torneo pasado es su fruto del deseo. Sin embargo, el brasileño se rompió la rodilla durante la pretemporada.

De joya a estar fuera por varios meses

Morales es canterano de Cruz Azul, club en el que pasó por las diferentes categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo, en el que ha marcado algunos goles clave, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions. Pero sin duda el más importante fue en la Liguilla del Apertura 2024, con el que metió a los suyos en la semifinal contra América, aunque al final quedaron eliminados.

La mala suerte le tocó a Amaury, quien estará fuera de las canchas entre 7 y 9 meses, luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento en la Noria.