Joel Huiqui tomó decisión improvisada en Cruz Azul, dio resultado y se quedaría para siempre

Cruz Azul dejó escapar la victoria ante Toluca en el Estadio Azteca (ahora Banorte), aunque de último minuto rescató el empate gracias a Gabriel Fernández, quien forma parte de la ecuación y de la decisión improvisada que tomó Joel Huiqui, que al final de cuentas dio resultado y podría quedarse para siempre.

En el duelo ante los Diablos Rojos, Huiqui, quien no utiliza a 2 cracks en el primer equipo, alineó por primera vez en su mandato a los delanteros Fernández y Nicolás Ibáñez, dupla que respondió con goles y asistencias, pese al resultado, pues la Máquina lo ganaba 2-0 y estuvo a punto de perderlo 3-2.

Huiqui alineó por primera vez en su mandato a los delanteros Fernández y Nicolás Ibáñez.|Club de Futbol Cruz Azul

Así respondió la decisión de Huiqui

El entrenador mexicano alineó de inicio al "Toro" y a Nico, que de inicio rindieron frutos, pues el ex de Tigres marcó el primero apenas al minuto 7. El equipo de la Noria siguió encarando el arco rival y al 38, Gabriel apareció al marcar el segundo tanto de la tarde gracias a un pase de Nico.

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La dupla goleadora estuvo dentro del terreno de juego hasta el minuto 76, cuando Ibáñez salió de cambio para darle entrada a su compañero Andrés Montaño, quien no es uno de los requeridos de Joel, pero que en esta ocasión apareció en los momentos más álgidos.

El ex de Mazatlán fue quien le puso el pase para gol al "Toro", quien marcó su doblete de la tarde para darle el empate a la Máquina, que parecía perder el encuentro después de llevar una ventaja de un par de anotaciones.

Huiqui y Cruz Azul para la siguiente jornada

Para la jornada 11, Huiqui y Cruz Azul tendrán una dura prueba, pues se medirán ante Pumas el domingo 11 de octubre en CU, después de la Fecha FIFA de septiembre y del décimo mes del año. El duelo está pactado para arrancar a las 7 de la tarde (hora del centro de México).