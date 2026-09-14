CONFIRMADO: Ecuador tiene nuevo entrenador tras dos meses de la derrota con México en el Mundial 2026

Tras los rumores sobre quién sería el nuevo director técnico de la selección nacional de Ecuador, finalmente se confirmó quién tomará las riendas del combinado sudamericano después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde fue eliminado por México en los 16avos de final.

Luego de la eliminación de Ecuador ante México, Sebastián Beccacece dejó el cargo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó una decisión lenta para encontrar a su reemplazante. El elegido fue Marcelo Gallardo, quien tendrá su primera experiencia al frente de una selección.

|Instagram: Enner Valencia

Los detalles del nuevo entrenador de Ecuador

Marcelo Gallardo fue oficializado en las últimas horas como nuevo entrenador de Ecuador. El argentino firmó un contrato por cuatro años, hasta 2030, y trabajará nuevamente junto a Matías Biscay y Hernán Buján, integrantes de su cuerpo técnico.

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Será la primera experiencia de Gallardo en una selección después de dirigir a Nacional de Uruguay, River Plate de Argentina y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Con River conquistó dos Copas Libertadores en su primer ciclo, mientras que dejó el cargo en febrero de este año de su segunda etapa sin consagraciones.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

El debut del "Muñeco" Gallardo con Ecuador está previsto para la próxima Fecha FIFA, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur en Suwon y después viajará a Japón para medirse con la selección local.

La gira también contempla un tercer partido el 5 de octubre, ante Panamá o Nueva Zelanda. Gallardo tendrá como principal objetivo preparar al equipo para el siguiente ciclo mundialista.

Crédito: Mexsport

El día que México eliminó a Ecuador del Mundial

México derrotó 2-0 a Ecuador el 30 de junio de 2026 en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputó en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 21 y Raúl Jiménez amplió la ventaja al 30. Ecuador terminó con 10 jugadores por la expulsión de Piero Hincapié en el tiempo agregado.

Con ese triunfo, México terminó con una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo y Ecuador, hoy con nuevo entrenador, fue la víctima.

