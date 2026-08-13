El nuevo entrenador que tendría Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial 2026

La eliminación de Ecuador ante México en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocó el final del ciclo de Sebastián Beccacece. El entrenador argentino confirmó su salida después de la derrota por 2-0 y la Federación Ecuatoriana de Fútbol comenzó a buscar al encargado de iniciar una nueva etapa.

Tras la salida de Beccacece —que habló de México—, hay un nombre que tomó fuerza durante las últimas horas. Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de Ecuador y ya habría existido un primer contacto con Francisco Egas, presidente de la FEF. El argentino se encuentra sin equipo tras salir de River Plate.

Marcelo Gallardo, el candidato de Ecuador

El interés ecuatoriano no es completamente nuevo. Después de la eliminación mundialista, Gallardo también apareció entre los candidatos para dirigir otras selecciones sudamericanas. Sin embargo, ahora Ecuador tomó la delantera y el “Muñeco” se convirtió en uno de los nombres más fuertes para ocupar el puesto.

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Ecuador busca reemplazar a Beccacece

La salida de Beccacece quedó confirmada después de la eliminación ante México. El argentino había dirigido a Ecuador durante casi dos años, pero su contrato finalizó con la derrota en CDMX. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron, en parte, responsables del cambio de entrenador del conjunto ecuatoriano debido a sus goles.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: CocaCola branding is seen on an LED Board during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador at Mexico City Stadium on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)|Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images

La Federación deberá definir ahora quién estará al frente de un proceso que tendrá como siguiente gran objetivo las competencias internacionales que vienen. Gallardo cumple con una de las condiciones que busca la dirigencia: actualmente está libre.

Todavía no hay acuerdo con el nuevo DT de Ecuador

Aunque el entrenador argentino es señalado como el principal candidato, su llegada todavía no está confirmada. La negociación deberá avanzar antes de que pueda hablarse de un acuerdo definitivo. De hecho, semanas atrás Francisco Egas había negado que existieran negociaciones con Gallardo y otros entrenadores.

Sebastián Beccacece reveló que la versión de que los jugadores y cuerpo técnico de Ecuador fueron amenazados son totalmente falsas.|Selección Nacional de México

Ahora, sin embargo, los reportes más recientes colocan nuevamente al exentrenador de River Plate como la opción que más fuerza tomó. Ecuador deberá resolver si finalmente apuesta por Gallardo para comenzar el nuevo ciclo después de la eliminación sufrida frente a México.

