OFICIAL: Figura del Club América supera récord de Horacio López

Una marca histórica se acaba de romper en el Club América. Geyse da Silva, quien formó parte del triplete que consiguió el equipo dirigido por Ángel Villacampa, acaba de escribir su nombre en un apartado importante de la institución, superando el legado de una figura del americanismo como lo es Horacio López Salgado.

La delantera brasileña convirtió en la reciente goleada del América Femenil sobre su par de Tigres, anotando el cuarto tanto del triunfo por 5-2 en el Estadio Banorte. Si bien es cierto que se mantiene como la única líder de goleo en la tabla general, Geyse logró batir una marca que no recibió modificaciones por años.

Geyse da Silva supera a Horacio López Salgado

La jugadora con pasado en Manchester United logró colarse entre las leyendas más grandes del América en general. Resulta que Geyse da Silva es la primera americanista en anotar en las siete primeras jornadas de una temporada, superando la marca que mantenía Horacio López Salgado, como así también Arlindo dos Santos.

Geyse da Silva supera marca de Horacio López|Crédito: @AmericaFemenil / X

La brasileña ya logró hacer historia, pero tiene en sus pies la posibilidad de seguir estirando esta racha. El próximo domingo 20 de septiembre, las Águilas enfrentarán a Atlas por la jornada 8 del Apertura 2026 Femenil. Geyse podrá estirar la racha de partidos anotando de forma consecutiva y alejarse en dicho rubro.

TE PUEDE INTERESAR:



Geyse da Silva, uno de los refuerzos más efectivos del América Femenil

La delantera firmó contrato con el América en enero de 2026 y llegó procedente de un gigante como lo es el Manchester United. Desde que pisó el territorio mexicano, Geyse da Silva lleva 26 partidos jugados con la camiseta azulcrema y cuenta con un registro goleador de 23 anotaciones, números sorprendentes.

Actualmente, parte en solitario como líder de goleo del Apertura 2026 con 12 goles en apenas 7 jornadas disputadas. La sigue de cerca la venezolana Enyerliannys Higuera, de Atlético San Luis, con 10 anotaciones hasta el momento. América Femenil está arrasando en el balompié nacional y, en gran parte, es gracias a la jugadora brasileña.

Geyse Ferreira lidera la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil|Crédito: @AmericaFemenil / X

¿Quién fue Horacio López Salgado para el América?

Horacio López Salgado fue un delantero mexicano que defendió la camiseta del América entre 1967 y 1971. El nacido en Taxco, Guerrero, se consolidó rápidamente en el primer equipo y fue subcampeón de goleo durante la temporada 1969-70, cuando convirtió 19 anotaciones.

Su momento más recordado llegó en la final de la campaña 1970-71 ante Toluca. López Salgado ingresó desde el banco de suplentes en lugar de Enrique Borja y marcó al minuto 75 el segundo tanto del triunfo por 2-0. De esta manera, selló el campeonato que convirtió al América en el primer ganador de la época de las Liguillas.

El atacante se marchó posteriormente a Cruz Azul, donde construyó la mayor parte de su legado, pero dejó una huella importante en Coapa. Los registros de la RSSSF le contabilizan 40 goles de Liga y fase final con las Águilas, además de un título que lo mantiene como uno de los delanteros mexicanos más destacados en la historia de la institución.