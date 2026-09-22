Link EN VIVO y GRATIS para ver los partidos de la Selección Mexicana de la Fecha FIFA de septiembre 2026

Nueva era en la Selección Mexicana de Futbol y como siempre, TV Azteca Deportes estará presente. Rafael Márquez tendrá sus primeras dos pruebas bajo el mando del combinado nacional y buscará dejar buenas sensaciones ante dos combinados que pintan para dar batalla; Colombia y Perú.

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El ex jugador del FC Barcelona vivirá sus primeros días siendo el número uno en el banquillo de la Selección Mexicana y querrá empezar con el pie derecho su andar en una de las sillas más importantes en el deporte del país. Como ya es costumbre, la mejor televisora del país estará presente para llevarte sus primeros dos cotejos TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS.

Partidos de México de Fecha FIFA en septiembre



México vs Colombia - sábado 26 de agosto en punto de las 6:50 pm

México vs Perú - martes 29 de agosto en punto de las 6:50 pm

Link para ver EN VIVO y GRATIS ambos partidos: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/seleccion-mexicana/envivo

También podrás disfrutar ambos cotejos por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete y la App de TV Azteca Deportes

Viernes deportivo por TV Azteca Deportes

Cabe destacar que, tras el partido de la Selección Mexicana en contra de los pupilos de Néstor Lorenzo nos ligaremos inmediatamente a Nuevo León para el partido entre los Tigres de la UANL y la Franja del Puebla desde el 'Volcán', cotejo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026.

El choque entre los 'felinos' y una de las gratas sensaciones del certamen también podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este sábado 26 de septiembre en punto de las 9:00 pm.