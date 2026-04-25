CONFIRMADO: El primer refuerzo de Cruz Azul para la próxima temporada procedente de Mazatlán

El ciclo de Mauro Aldair Zaleta Oropeza con Mazatlán FC llegó a su fin. Luego de un año a préstamo sin opción de compra, el canterano de Cruz Azul deberá reportar nuevamente con La Máquina de cara al próximo torneo, donde su futuro volverá a quedar sobre la mesa.

La cesión del joven futbolista tuvo como objetivo darle continuidad y ritmo competitivo en la Liga BBVA MX, algo que en la plantilla cementera era complicado por la fuerte competencia interna y la cantidad de variantes en su posición. En Sinaloa encontró ese espacio que necesitaba para consolidar su crecimiento futbolístico.

Durante su estancia con los Cañoneros, Zaleta logró consolidarse como una pieza importante dentro del esquema del equipo, mostrando evolución en su juego y adaptándose a funciones con mayor proyección ofensiva, dejando atrás el perfil más conservador con el que se formó en las fuerzas básicas celestes.

Su paso por Mazatlán dejó momentos importantes, como el gol que marcó ante el Club América, una actuación que elevó reflectores sobre su desempeño y confirmó el crecimiento que tuvo durante su préstamo.

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Los números de Mauro Zaleta en Mazatlán

En el Clausura 2026, Zaleta superó los 540 minutos disputados, consolidándose como una alternativa constante en el once titular y respondiendo con regularidad en el terreno de juego.

En el manejo de balón, registró una efectividad cercana al 76% en pases completados, reflejando seguridad en salida y buena toma de decisiones en la construcción desde su sector.

A nivel defensivo, ganó más del 51% de sus duelos individuales y acumuló cerca de 40 acciones exitosas entre recuperaciones, intercepciones y entradas, números que respaldan su evolución y lo ponen nuevamente en Cruz Azul para el Apertura 2026.

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