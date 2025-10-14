CONFIRMADO: Este fue el requisito que puso Cruz Azul en la renovación de Erik Lira

En la previa del Clásico Joven contra el Club América, Cruz Azul anunció la renovación de una de sus estrellas: Erik Lira . Desde hace unos meses, el juvenil de La Máquina se consolidó como uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX y, con su llegada a la Selección Mexicana, la directiva cementera aceleró con su renovación y su nuevo contrato tendrá un requisito muy importante.

Distintos reportes locales afirman que Lira tendrá una cláusula europea dentro de su contrato. El objetivo de esto es facilitar el deseo del jugador de emigrar a Europa, por lo que si llega una oferta adecuada podrá salir sin problemas antes del año 2029, fecha en la que expira su nuevo vínculo con Cruz Azul. Por otro lado, La Máquina recupera a cuatro jugadores para enfrentar al América .

MEXSPORT

Según el periodista Javier Alarcón, la cláusula de salida de Lira al futbol europeo rondaría los 8 y 9 millones de dólares. Sin embargo, el monto final de la misma no ha sido revelada hasta la fecha y se barajan cifras no oficiales. Sin embargo, sí es una realidad que el mediocampista de 25 años tendrá una cláusula europea en su contrato.

TE PUEDE INTERESAR:



Cruz Azul podría reducir sus pretensiones por Erik Lira

Según comentó el periodista Carlos Ponce de León de TV Azteca, Cruz Azul podría reducir sus pretensiones por Lira si llega una oferta interesante desde Europa: “La directiva está dispuesta a ceder sus pretensiones económicas, como lo iba a hacer con Antuna cuando el AEK (Atenas) ofertó 4 millones de dólares. Cruz Azul podría dejar ir a Erik Lira si llega a una muy buena oferta”, soltó.

Erik Lira habría rechazado a equipos de la Liga BBVA MX

Distintos reportes aseguran que Lira habría rechazado a distintos equipos de la Liga BBVA MX previo a renovar su contrato con La Máquina. Entre estos equipos se encontraban Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, dos clubes con un poderío económico bastante fuerte en los últimos años.