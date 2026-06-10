CONFIRMADO: Figura y ex seleccionado de Argentina es tentado por la Liga BBVA MX en plena semana de inicio del Mundial 2026

El defensa argentino del Club Atlético Independiente se posiciona como uno de los principales objetivos en el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX debido a la situación financiera del equipo de Avellaneda.

De cara al torneo Apertura 2026, el zaguero argentino Kevin Lomónaco toma fuerza para integrarse al futbol mexicano. Actualmente vinculado al Club Atlético Independiente, el defensor de 24 años se encuentra bajo la evaluación de dos instituciones, de acuerdo a los últimos reportes, Tigres de la UANL y el Club León son los equipos interesados.

La viabilidad de que el central emigre a la Liga MX está directamente relacionada con la situación administrativa Independiente, que posee el 75 por ciento de los derechos federativos del futbolista; sin embargo, la institución mantiene una deuda que ronda los 3 millones de dólares con el Red Bull Bragantino de Brasil, equipo de procedencia del jugador. La venta de Lomónaco al mercado mexicano representa una opción directa para liquidar este pasivo.

Te puede interesar: OFICIAL: El primer refuerzo del América para el Apertura 2026

Convocado con Argentina

Lomónaco, quien durante 2025 recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina para los duelos de Eliminatorias Sudamericanas, se ha consolidado en la primera división de su país.

Tigres analiza su incorporación como parte del armado de su línea defensiva para el próximo semestre, mientras que la directiva de León reactiva las gestiones por un jugador al que ya habían dado seguimiento en ventanas de transferencias anteriores.

El curso de las negociaciones dependerá de las propuestas formales que presenten los clubes mexicanos para cubrir las pretensiones económicas fijadas por la directiva argentina durante las próximas semanas.

Te puede interesar: Fans de los Wolves se rinden a la llegada de Raúl Jiménez al equipo: “Este es posiblemente el día más grande en la historia del club”