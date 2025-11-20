¡CONFIRMADO! Guido Pizarro recupera estrella de 64 millones en Tigres UANL

Luego de ser reconocido como el mejor entrenador, Guido Pizarro recibió una fantástica noticia en Tigres UANL. Resulta que Sebastián Córdova por fin vio minutos en el amistoso que ganaron 4-1 a Alebrijes. Tras un par de meses de ausencia, el mediapunta finalmente volvió a colocarse el jersey azul y amarillo para pisar un campo de juego.

Mientras Tigres se enfoca en mantener el ritmo de cara a la Liguilla con un plan claro , el futbolista mexicano de 28 años reapareció en el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León a pesar de todas las especulaciones que había acerca de su futuro próximo en la institución. Hay que ver si a partir de ahora Pizarro lo tiene en cuenta o si solo fue un caso aislado.

Sebastián Córdova vio minutos en el amistoso que ganaron 4-1 a Alebrijes.



El mexicano reapareció en Tigres. pic.twitter.com/C80DrZv6pE — Jorge Rosales (@rosaleesj) November 19, 2025

Los pocos minutos que tuvo Sebastián Córdova con Guido Pizarro en el Apertura 2025

Más allá de que los fanáticos del mediapunta de 28 años deben estar contento por su presencia y por haber vestido nuevamente la playera de Tigres, lo concreto es que ha tenido muy pocos minutos con Guido Pizarro en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Según las estadísticas, su último partido oficial había sido el pasado 21 de septiembre, cuando ingresó para disputar poco más de 30 minutos en el partido entre Tigres y Pumas UNAM. No pudo influir en el resultado, que terminó siendo un 1-1 sin mayores emociones.

En tanto, su última titularidad fue el 18 de septiembre frente a Chivas de Guadalajara. Ese día los de Pizarro también empataron, pero 0-0. En total, Córdova tiene apenas 146’ distribuidos en 6 partidos (5 como suplente) en lo que va del Apertura 2025.

Por todo eso se ha hablado de la posibilidad de que Sebastián Córdova tenga un nuevo equipo para el Clausura 2026. Pachuca habría tomado la delantera para ficharlo. Su valor de mercado es de casi 64 millones de pesos, según Transfermarkt. En su momento, Tigres se lo compró al América por lo que hoy serían 105 millones de pesos.

Los números de Sebastián Córdova en Tigres UANL

Los números de Sebastián Córdova en Tigres UANL