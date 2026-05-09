CONFIRMADO: Los artistas que estarán presentes en las tres inauguraciones de la Copa Mundial de la FIFA™

La FIFA hizo oficial la lista de artistas que encabezarán las ceremonias de inauguración de la Copa Mundial de la fIFA 2026, la Copa del Mundo más grande en la historia, al ser la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de ediciones anteriores, el torneo contará con tres ceremonias de apertura distintas, cada una con identidad propia y enfocada en la cultura de su respectiva sede, marcando un hecho inédito en la historia del futbol internacional.

Además, el Estadio Azteca (que durante la justa mundialista llevará el nombre oficial de Estadio Ciudad de México) se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, consolidando su peso histórico dentro del balompié mundial.

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Artistas en la inauguración del Estadio Ciudad de México

La primera ceremonia se llevará a cabo el 11 de junio, previo al partido inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica. El espectáculo tendrá una fuerte esencia latina y mexicana con figuras de talla internacional.



Maná

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Tyla

Artistas en la inauguración de Estados Unidos

La segunda ceremonia se celebrará en el SoFi Stadium, en Los Angeles, antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio a las 7:00 pm (hora del centro de México).



Katy Perry

Future

Lisa

Tyla

Anitta

Rema

Artistas en la inauguración de Canadá

La tercera ceremonia será en el BMO Field, en Toronto, 90 minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia, en punto de la 13:00 horas (hora del centro de México).



Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

William Prince

Elyanna

Vegedream

Nora Fatehi

Como parte de lo ya tradicional, Shakira será la encargada de interpretar el himno oficial del torneo, titulado Dai Dai, una producción que promete convertirse en uno de los temas insignia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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