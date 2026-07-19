CONFIRMADO: Pumas ficharía a argentino de 30 años como refuerzo tras ser goleado en el arranque del Apertura 2026

Pumas no quiere perder tiempo, tras el tropiezo en el arranque del Apertura 2026, la directiva del Pedregal se movió rápido en Sudamérica. Según los últimos reportes, el club ya tendría prácticamente amarrado a Luciano Herrera como su nuevo refuerzo para este arranque de la Liga BBVA MX.

Aunque el fichaje aún no está confirmado de manera oficial, las negociaciones con Newell's Old Boys están muy avanzadas. El atacante de 30 años llegaría para adueñarse de la banda izquierda y aportar la chispa ofensiva que el equipo necesita con urgencia en el arranque de la nueva era de Esteban "Tano" Solari.

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Pumas perdió su primer partido del Apertura 2026 ante Pachuca en CU (0-3)

La necesidad de más refuerzos quedó clara el fin de semana. Pumas cayó 3-0 ante Pachuca en su propio estadio, firmando un debut de pesadilla en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Los Tuzos borraron a los universitarios en Ciudad Universitaria, Elías Montiel abrió el marcador al minuto 21, y después el goleador Salomón Rondón sentenció la goleada con un doblete a los minutos 32 y 80. Ni la presencia de Keylor Navas bajo los tres palos pudo evitar la caída de la UNAM, que arranca el torneo en el fondo de la tabla.

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Los números del futbolista: ¿Qué ganará Pumas con Luciano Herrera?

Herrera no es el clásico goleador de área, sino un extremo puro, encarador, rápido y muy asistidor. A sus 30 años de edad, este atacante zurdo de 1.79 metros de estatura milita actualmente en Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina, donde se ha consolidado como un titular habitual en la banda izquierda.

Durante este 2026, el argentino ha tenido mucha actividad en la liga de su país. En el presente certamen ha disputado 16 encuentros, arrancando en el once inicial en 10 de ellos, lo que le ha permitido acumular 830 minutos de juego y mantener un ritmo competitivo ideal para llegar a la Liga MX.

Más allá de los goles, lo que Pumas ganaría con su incorporación es mucho desequilibrio y generación de peligro por la banda. Sus estadísticas recientes muestran un 50% de efectividad en regates y cuatro oportunidades claras de gol creadas. Además, el dato táctico que más destaca es su sacrificio defensivo, suma 46 recuperaciones de balón en la temporada, un factor clave para el balance que el cuerpo técnico busca en las transiciones rápidas.

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