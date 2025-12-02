¡CONFIRMADO! Toluca ya sabe qué equipo prefiere si llega la final de la Liga BBVA MX y su figura lo dice

Luego de eliminar a los Bravos de Juárez y alcanzar las semifinales de la Liguilla, el Toluca se ilusiona con repetir lo hecho en el Clausura 2025 y buscará levantar un nuevo trofeo antes de que acabe el año. Si bien todavía deben superar a Rayados de Monterrey, la afición e incluso algunos jugadores ya piensan más allá y especulan cuál sería el mejor rival.

Los Diablos Rojos están confiados en que podrán cumplir con sus objetivos y se preparan para encarar la semifinal con las expectativas por las nubes. Así lo demostró Jesús Gallardo, uno de los principales referentes del equipo, quien no sólo palpitó la serie con Rayados, sino que se atrevió también a confesar a qué rival prefiere enfrentar en una hipotética final.

Instagram Jesús Gallardo / @jesusgallardo17

"Ojalá Tigres elimine a Cruz Azul", confesó Gallardo en una rueda de prensa en Metepec y añadió: "Quiero pasar la Navidad con mi familia y poder distraerme un poco". Estas declaraciones están sujetas directamente al calendario de La Máquina, dado que el equipo deberá afrontar la Intercontinental en breve, lo que haría que la gran final se juegue la semana del 25.

"Primero que nada esperemos llegar nosotros a la final, y después ojalá que Tigres pueda vencer a Cruz Azul", aseguró el futbolista de 31 años. En la Liguilla del Clausura 2025, Toluca se enfrentó a los Auriazules en semifinales y avanzó con un marcador global de 4-1.

TE PUEDE INTERESAR:



Toluca se enfoca en las semifinales

Más allá de lo que pueda ocurrir entre Tigres y Cruz Azul, Toluca debe enfocarse primero en una serie complicada ante Rayados de Monterrey. "Antonio (Mohamed) nos dijo que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido, pero sí se puede perder", señaló Gallardo en la previa del cruce.

El encuentro de ida entre La Pandilla y los Diablos Rojos se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas en Monterrey; mientras que la vuelta se dará tres días después desde las 19:00 en Toluca. ¿Logrará el equipo de Mohamed llegar a una nueva final de la Liga BBVA MX?

¿Cuándo juega Cruz Azul por la Intercontinental?

Cruz Azul ya conoce el día y el rival que deberá enfrentar en la Intercontinental 2025. El equipo de Nicolás Larcamón se medirá ante Flamengo (reciente campeón de la Copa Libertadores) el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmed bin Ali desde las 11:00 horas, por el Derbi de las Américas.