Atlético Mineiro impone condiciones y derrota a Mirassol en un partidazo del Brasileirao

Atlético Mineiro venció 3-1 a Mirassol en la Jornada 16 del Brasileirao 2026 en un partido lleno de emociones y grandes goles. Alan Minda, Maycon y Mamady Cissé fueron protagonistas en una noche espectacular para el conjunto local, que hizo valer su condición de favorito en el Mineirão. Revive el resumen completo, los goles y las mejores jugadas del Atlético Mineiro vs Mirassol EN VIVO por TV Azteca Deportes.

