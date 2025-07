Conmoción por muerte de Diogo Jota: la despedida de Cristiano Ronaldo y sus compañeros

Cristiano Ronaldo fue uno de los compañeros de Diogo Jota que se pronunció en redes sociales tras su fallecimiento. El mundo del futbol quedó impactado con la pérdida del jugador portugués, tras un accidente de tránsito ocurrido en Zamora, España. Mientras ya se dio a conocer el motivo del accidente que le costó la vida a Diogo Jota y su hermano , distintas personalidades del deporte lo despidieron en redes sociales.

‘CR7’ fue uno de ellos, que con un posteo en su cuenta de Instagram lo despidió: “No tiene ningún sentido. Justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional, justo ahora estabas casado. A tu familia, a tu esposa e hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fortaleza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Q.E.P.D. Diogo y André. Todos te echaremos de menos”, soltó. Tras su partida, se viralizó el último posteo de Diogo Jota que conmocionó a todos .

Reuters Cristiano Ronaldo y su mensaje para Diogo Jota tras su muerte.

Jürgen Klopp, quien lo dirigió en Liverpool en años atrás, también no puede creer la noticia: “Tengo el corazón roto. Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo y un marido y padre cariñoso. Te vamos a extrañar mucho”, fue lo que escribió el entrenador alemán en su cuenta personal de Instagram. Mientras que por otro lado, Sadio Mané, ex Liverpool, publicó una foto de ambos junto a emojis de tristeza.

Darwin Núñez, compañero suyo en los ‘Reds’, también mostró sus condolencias en redes sociales: “No existen palabras de consuelo para tanto dolor. Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo. Mando toda mi fuerza a su familia. Desde donde esté, estoy seguro que siempre estará con ustedes, en especial a su mujer y a sus tres hijos. Que en paz descansen, Diogo y André”.

Pepe, compañero suyo en la Selección de Portugal, tampoco pudo contenerse tras conocer la noticia: “Una pérdida prematura y dolorosa que nos deja a todos más pobres, como colegas, como amigos y como amantes del fútbol. En estos momentos de profundo dolor, les envío a la familia, amigos y a todos los que los querían, mis más sinceras condolencias. Que encuentres fuerza en el amor y los recuerdos que dejaste atrás. Que descanses en paz”.

Alexis Mac Allister, ’10' del Liverpool y con quien compartió vestuario se mostró muy triste tras la péridida de Jota: “No lo puedo creer. Siempre recordaré tus sonrisas, tus enojos, tu inteligencia, tu compañerismo y todo lo que hacía a tu persona. Duele mucho, te vamos a extrañar. Descansa en paz querido Diogo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Lionel Messi se despide de Diogo Jota

Lionel Messi también se unió a la fila de compañeros de profesión que despidieron a Diogo Jota tras su pérdida. En su cuenta personal de Instagram, el crack argentino publicó una imagen del futbolista portugués junto al mensaje de: “Que en paz descanses”. La muerte de Diogo generó un golpe muy duro en todo el deporte mundial.

Otros futbolistas que despidieron a Diogo Jota tras su muerte

El mexicano Raúl Jiménez, que juega para el Fulham de la Premier League, también se mostró impactado con la muerte de Jota: “Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo y sobre todo, un gran padre. Gracias por todo amigo, siempre te recordaremos. Abrazo hasta el cielo”, escribió en Instagram.

Lisandro Martínez, jugador de Manchester United y Argentina, también reaccionó en redes: “No puedo creerlo. Mis condolencias a la familia de Diogo y André. Q.E.P.D. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de Aston Villa, fue otro que en Instagram comentó: “Que triste”