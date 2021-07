El estricto reglamento de los 100 metros planos | Tokyo 2020

La prueba de 100 metros planos es una modalidad del atletismo que como su nombre lo dice, consiste en correr una distancia de 100 metros en el menor tiempo. Es la carrera más corta de esta disciplina.

Influyen muchos factores para que la carrera sea favorable, como el viento, la altura, el clima, la condición de cada atleta, etc. Como en todos los deportes, en el atletismo también existen reglas y aquí conocerás cuales son.

El reglamento para la carrera de 100 metros planos:

Se debe correr en una pista recta, plana y que no tenga obstáculos durante los 100 metros de longitud.

No puede haber más de ocho carriles, el corredor que termine con el menor tiempo es el ganador.

Los corredores deben permanecer en el carril que se les asigna durante toda la carrera.

Si un corredor pasa al carril de su compañero, automáticamente queda descalificado.

Los atletas no pueden obstaculizar los carriles de sus compañeros con alguna parte de su cuerpo.

La carrera inicia cuando se escucha el pistolazo de salida.

Si un corredor inicia antes de la señal, es una salida en falso, y la carrera debe volver a empezar. Si vuelve a salir en falso, quedará fuera de la competencia.

Datos generales de los 100 mts

La distancia de la carrera es de 109. 36 yardas. Únicamente ocho corredores pueden estar en la línea de salida y en caso de que haya más participantes, avanzan a la final los primeros ocho que tengan el menor tiempo.

Previo a comenzar la carrera, los corredores conocen en qué carril realizarán la competencia por lo cual, deben permanecer en ese carril durante todo el recorrido.

Los corredores usan zapatos especiales, pesan muy poco para que la carrera sea ligera, son de 100 gramos y se caracterizan por tener clavos que miden 9 milímetros, en la prueba de 100 mts los zapatos tienen una placa que los ayudan para impulsarse.

Cuando comienza la carrera, los atletas deben estar agachados y colocar

sus pies donde están los bloques de arranque. Estos bloques, cuentan con un aparato que indica si un corredor hace una salida en falso porque se libera la presión antes de tiempo.

En algunas ocasiones hay corredores que parece que llegan al mismo tiempo, para esto existen unas cámaras digitales en las cuales se comprueba quién fue el primero en cruzar.

Récords mundiales

Usain Bolt cuenta con un tiempo de 9,58 segundos.

Florence Griffith Joyner tiene una marca de 10,49 segundos.