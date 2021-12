Conoce los Términos y Condiciones de la Dinámica

El concurso se realizará el 5 de diciembre del 2021 y los ganadores serán anunciados en los comentarios de publicación de la dinámica en la cuenta de Facebook de TV Azteca Deportes y Sansui México al día siguiente de la dinámica. ¡Suerte a todos!

CONSIDERACIONES:

* Los ganadores del sorteo serán los primeros 5 participantes en responder la trivia acertadamente.

* El concurso es solo es válido para participantes mayores de 18 años residentes de la CDMX y Área Metropolitana.

* Facebook no está relacionado de ninguna manera con este concurso ni a la marca. BASES LEGALES

SANSUI MÉXICO (representado por CTM Digital, S.A. DE C.V.) con domicilio en Av. Ejército Nacional 579, Piso 7-C Col. Granada, CP:11520, CDMX (en adelante el ORGANIZADOR) es responsable de la presente promoción.

Facebook no patrocina ni avala este sorteo.

2o- OBJETO, CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN Y DURACIÓN

El objeto de la presente promoción consiste en el sorteo de una Sansui Android TV de 50" válido únicamente para la dinámica del 5 de diciembre del 2021.

Habrá un total de 5 ganadores que tendrán hasta el 23 de diciembre del 2021 para recoger el premio en la dirección: Av. Ejército Nacional 579, Piso 7-C Col. Granada, CP: 11520. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el premio podrá canjearse por su importe en efectivo. El ganador o la ganadora deberá de presentar una identificación oficial al momento de recoger el premio y deberá mostrar el mensaje indicando que fue el ganador.

La participación en el sorteo es de carácter gratuito, por lo que no se requiere pagar tasa o precio alguno para ello.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en el sorteo está abierta únicamente a personas físicas, mayores de 18 años residentes de la CDMX y Área Metropolitana que cumplan los requisitos expuestos en el post relacionado con el sorteo, publicado el 5 de diciembre del 2021 en la cuenta oficial de TV Azteca Deportes.

Queda reservado el derecho de verificar, por cualquier procedimiento que la organización estime apropiado, que los participantes cumplen con todos los requisitos de estas bases. En el supuesto de que resultara ganadora alguna persona que no cumpla los requisitos de

participación, SANSUI MÉXICO tendrá derecho a dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a dicho participante.

Cualquier utilización de estas bases que, a juicio de SANSUI MÉXICO, sea abusiva o fraudulenta dará lugar a la consiguiente descalificación del participante. SANSUI MÉXICO queda eximida de cualquier responsabilidad relativa a la defraudación de datos que pueda atribuirse a los usuarios, así como problemas de transmisión y/o pérdida del correo electrónico, o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, que impidan el normal desarrollo del sorteo.

DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN

El día 5 de diciembre se comunicará a través la página de Facebook de TV Azteca Deportes el concurso, desde ese momento cualquier persona que cumpla con los requisitos explicados anteriormente podrá entrar a participar en el sorteo.

1. Los ganadores serán las 5 primeras personas en responder acertadamente la trivia.

2. Sansui México y TV Azteca Deportes anunciarán el nombre de los ganadores en los comentarios del posteo de la dinámica en la página oficial de Facebook y, solo por este medio, contactarán con ellos, nunca por otro medio como correo electrónico o teléfono.

3. En caso de que los ganadores no respondan los mensajes, el premio se declarará desierto.

4. SANSUI MÉXICO queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará automáticamente excluido y, en consecuencia, no podrá optar a premio alguno.

5. SANSUI MÉXICO se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance.

6. La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, SANSUI MÉXICO quedará liberada del cumplimiento de sus obligaciones con la persona que no acepte estas condiciones.

7. Los participantes deberán dar los datos exigidos como mínimos. En caso de no hacerlo, no será posible su participación.

8. SANSUI MÉXICO podrá solicitar al ganador o ganadora un pequeño artículo de opinión sobre el desarrollo de la formación y su valoración personal, una vez que haya instalado su Sansui Android TV.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS GANADORES

El ganador/a otorga a SANSUI MÉXICO el derecho y la licencia perpetuos, no exclusivos, gratuitos, de ámbito mundial, transferibles y totalmente sublicenciables para publicar, exhibir, difundir y utilizar de otro modo su nombre, imagen, voz, declaraciones, en todo el mundo de cualquier manera o por cualquier medio, conocido ahora o concebido en el futuro, incluido, entre otros, Internet, sin necesidad de ninguna otra compensación o aprobación, para cualquier actividad de promoción, publicidad o para otro fin relacionado con el sorteo (independientemente de si se altera, cambia, modifica, edita, utiliza de manera aislada, o junto con otro material, a la entera discreción de SANSUI MÉXICO).

RESERVA DE DERECHOS DE SANSUI MÉXICO

Se reserva el derecho a:

Modificar el contenido de estas bases legales, siempre que concurra justa causa, debiendo comunicar a los participantes las nuevas bases legales con suficiente antelación. Acortar, prorrogar, modificar o cancelar la promoción, debiendo existir justa causa ajena a SANSUI MÉXICO, y de naturaleza externa.

Descalificar a los participantes que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases legales.

SANSUI MÉXICO quedará exonerado de responsabilidad en aquellos supuestos relacionados con anomalías o mal funcionamiento de la red, así como de los ataques informáticos y/o manipulaciones ilegítimas del resultado de los juegos.

SANSUI MÉXICO tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial del premio.

SANSUI MÉXICO quedará exento de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

SANSUI MÉXICO se reserva el derecho de eliminar del concurso por causa justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma.