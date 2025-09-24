Contando sólo G/A: este es el jugador que en serio merecía ganar el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 se entregó el lunes pasado y el gran ganador fue Ousmane Dembélé. Algunos de los datos que recauda France Football para entregar el galardón son los goles y asistencias que tuvieron los finalistas y, si nos basamos en dichas cifras, Mohamed Salah hubiera sido el ganador. El egipcio marcó 37 goles y puso 24 asistencias.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, pertenece actualmente al Paris Saint-Germain. El PSG también puede presumir que fue el equipo más ganador de la gala 2025. “El Mosquito” a lo largo de la temporada hizo 37 goles y puso 15 asistencias. Estos datos no marcarían las mismas cifras que las de Salah, pero ganó cuatro títulos: la Ligue 1, la Coupe de France, el Trophée des Champions y el más importante de todos: la UEFA Champions League.

Hablando de Lamine Yamal, quien para muchos tuvo que ser el principal ganador del Balón de Oro 2025, sus números no fueron tan relevantes. El joven español de 18 años marcó a lo largo de la temporada 21 anotaciones y puso 22 asistencias. Ganó LaLiga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España, jugó 62 partidos y estuvo dentro de la cancha 5,153 minutos.

Dembélé, el sexto francés en ganar el Balón de Oro

Francia se ha convertido en una potencia mundial. Ousmane Dembélé entró el lunes pasado al libro de grandes momentos, pues se convirtió en el sexto francés en obtener el Balón de Oro. Antes de “El Mosquito”, Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema habían alzado dicho trofeo.

“Es increíble ganar un trofeo como este. Trabajé para el equipo para ayudar a ganar la primera Champions. Ser luego recompensado con un trofeo individual como el Balón de Oro es realmente excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023, y a Luis Enrique, que es como mi padre. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo”, dijo Dembélé. Sin embargo, por G+A, el mejor era Salah.