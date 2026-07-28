Revelan el CLUB contra el que Brian Rodríguez regresaría tras su lesión en América

En los últimos días el Club América confirmó que uno de sus mejores jugadores, el uruguayo Brian Rodríguez, se perderá los próximos juegos del torneo Apertura 2026 luego de una lesión que vivió en uno de los entrenamientos, un hecho que sacude el sistema de Guillermo Almada.

América recupera estrellas previo a la Leagues Cup

De acuerdo con el informe del Club América, Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento, por lo que su regreso se dará de acuerdo con la evolución que este tenga en su rehabilitación, lo cual impide que el jugador esté disponible en los próximos enfrentamientos de su club.

¿Cuántos partidos estará fuera Brian Rodríguez del América?

Lo primero a tener en cuenta es que, de acuerdo con los especialistas, un esguince de rodilla puede tener distintos periodos de recuperación de acuerdo con el grado de la lesión. En este sentido, el Club América no reveló detalles al respecto, por lo que su regreso, en esencia, se desconoce.

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Y es que si, por ejemplo, Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla de primer grado, su tiempo de recuperación sería de una a tres semanas. Sin embargo, las cosas cambian cuando el esguince es de segundo grado, el cual le impide al jugador estar activo de un mes a mes y medio.

Finalmente, el peor es los escenarios para Brian Rodríguez es que sufra un esguince de rodilla de tres grados, mismo que podría alejarlo de las canchas hasta tres o seis meses. Sin embargo, esto es el menos probable de acuerdo con los rumores que se han mencionado en redes sociales.

¿Por qué la afición del América está molesta con Brian Rodríguez?

Más allá de la importancia que el charrúa tuvo en el tricampeonato del Club América, la realidad es que una parte de la afición azulcrema se encuentra molesta con el sudamericano luego del largo periodo de vacaciones que vivió tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que fue mínima.