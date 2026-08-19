La joya de la MLS que México le quiere robar a Estados Unidos y convocar con la Selección

Este martes 18 de agosto del 2026, un joven futbolista de la MLS reveló en conferencia de prensa que la Selección Mexicana se acercó a él para poder convocarlo con las categorias inferiores.

Andrés Lillini sigue trabajando con poder convocar a fubtolistas con nacionalidad mexicana que no viven o juegan dentro del país y en el conjunto del Atlanta United hay una joven estrella que quieren poder traer.

El futbolista del Atlanta United que quieren convocar con la Selección Mexicana

La joven estrella que buscan poder convocar a la Selección Mexicana es al centrocampista Cooper Sanchez. El propio jugador fue el encargado de revelar en conferencia de prensa que México ya tuvo un acercamiento con él para poder convocarlo pero por el momento no es posible al no contar con los papeles necesarios.

🚨🇲🇽🇺🇸 Atlanta United’s young star Cooper Sanchez confirmed he has Mexican heritage — and revealed that Mexico has approached him about playing for the national team. But there’s a roadblock: Sanchez says he currently can’t play for Mexico because he cannot obtain a Mexican… pic.twitter.com/x2nJwAFp11 — Jose Prosopio (@jprosopio1980) August 18, 2026

¿Quién es Cooper Sanchez?

Nacido el 26 de marzo de 2008 en Seattle, Washington, Sanchez es un producto de la cantera de Atlanta United. Es un futbolista que ya se ha ganado tener minutos con el primer equipo del Atlanta, hasta el momento, registra un total de 23 partidos disputados en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia en un total de 1,549 minutos en el terreno de juego.

A nivel internacional ha representado a las selecciones juveniles de Estados Unidos (U-16, U-17, U-18/U-19 y U-20). La Selección Mexicana ya mostró su interés en poder unirlo a la categoria pero tendrán que esperar o ayudar y convencer a Sanchez de poder tener sus papeles en orden y así acudir a las convocatorias.