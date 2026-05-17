Copa Mundial de la FIFA 2026: Él es el mexicano que anotó DOS GOLES en 84 minutos en Francia 98

La Selección de México se dice lista para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el cuadro nacional debutará el jueves 11 de junio cuando se mida al combinado de Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte, en duelo programado para iniciar a la 1 de la tarde.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El hecho de estar a semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 hace que se recuerden los mejores momentos que México ha tenido en la historia de los Mundiales. Y, sin duda, uno de los jugadores que ha destacado con tan pocos minutos en el campo es Ricardo Peláez.

Ricardo Peláez, el mexicano que anotó dos goles en 84 minutos en Francia 1998

Para recordar esta anécdota la historia tendría que trasladarse a casi 30 años en el pasado, más precisamente el Mundial de Francia 1998. Aquí, el combinado de México disputó el Grupo E del certamen ante los Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur, por lo que era considerado uno de los más nivelados de todos.

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México accedió a la siguiente ronda al sumar 5 unidades producto de un triunfo (ante Corea del Sur) y dos empates, mismos en donde registró 7 goles a favor por 5 en contra. Curiosamente, dos de ellos se dieron por obra de Ricardo Peláez, mismos que encontró sumando únicamente 84 minutos en el terreno de juego.

El primero de estos llegó en la Jornada 1 cuando México derrotó a los surcoreanos, mientras que el segundo llegó dos partidos después en el empate a dos tantos ante los neerlandeses. Es así como su promedio llegó a 2.14 goles por cada 90 minutos de juego, una cifra que no ha sido siquiera igualada por ningún otro mexicano.

¿Qué jugadores serán los obligados a anotar por México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para esta edición mundialista, la Selección de México tendrá en Raúl Jiménez a su delantero principal en la búsqueda de sumar una buena cantidad de goles en el terreno de juego, aunque junto a él aparecen otros nombres de la talla de Santiago Giménez y Armando González.