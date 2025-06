Las Copas del Mundo canceladas por la guerra

A menos de un año de la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá, la tensión política crece en el mundo. Este 21 de junio, el país que tiene como presidente a Donald Trump, ha atacado tres instalaciones nucleares de Irán, motivo que ha llenado de incertidumbre al planeta.

Sin un comunicado ni una postura oficial por parte de la FIFA, el Mundial del año entrante podría correr peligro en caso de que el país de Medio Oriente responda ante los ataques de Estados Unidos, sede con la mayor cantidad de partidos en 2026.

Mundiales cancelados por la guerra

Con la cuenta regresiva en marcha, el certamen sigue en pie, no obstante, en caso de que se llegara a cancelar, no sería la primera ocasión en la que la Copa del Mundo no se pueda realizar debido a un conflicto internacional.

Y es que en 1942, con las candidaturas de Argentina, Brasil y la Alemania Nazi, la FIFA se vio obligada a suspender la competencia internacional debido al desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, motivo por el que tampoco se llevó a cabo la Copa del Mundo de 1946.

Fue para el Mundial de 1950 que la pelota volvió a rodar. Con Brasil como anfitrión del Mundial, y luego de dos ediciones canceladas por conflictos políticos, la celebración del certamen internacional comenzaría a volver a la normalidad en un torneo en el que la Selección de Uruguay se hizo de su segundo campeonato tras el famoso Maracanazo ante el ‘Scratch du Oro’.

A pesar de que la Copa del Mundo pudo regresar tras la Segunda Guerra Mundial, hubo consecuencias a nivel deportivo, pues Selecciones Nacionales como la URSS, Checoslovaquia, Hungría, Alemania y Japón, se negaron a participar tras los daños ocasionados por el conflicto.

De momento, ‘Tercera Guerra Mundial’ ha sido tendencia en las últimas horas, no obstante, habrá que esperar para saber qué es lo que pasa en el mundo rumbo a la Copa Mundial de 2026 que involucra a Estados Unidos como sede compartida.