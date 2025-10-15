¿Costa Rica despediría a Miguel Herrera? El mexicano lanzó un dardo: “Ustedes crearon esto...”

Miguel Herrera estuvo a punto de que la Selección de Costa Rica lo despidiera , pues de haber perdido ante Nicaragua no solo firmaba su renuncia, sino también ponía en riesgo la clasificación del conjunto tico al Mundial 2026. El “Piojo”, fiel a su estilo, culpó a la prensa de la mala racha del equipo, pues declaró que aún pueden dar más.

“Ustedes son los que han creado el ambiente. Todavía este equipo puede mejorar y dar mucho más”, declaró el entrenador mexicano en conferencia de prensa tras golear a la selección de Nicaragua y seguir en la pelea en las Eliminatorias de la Concacaf, luego de que “le apedrearon el rancho” contra Honduras, según Javier Aguirre .

Federación Costarricense de Futbol Miguel Herrera se salvó de que Costa Rica lo despidiera al golear a Nicaragua; pese a ello, culpó a la prensa

¿Miguel Herrera será despedido de Costa Rica?

Miguel Herrera mantiene su puesto por ahora, pues el empate ante Honduras y el triunfo ante Nicaragua le dieron oxígeno tanto a él como a Costa Rica, que actualmente se ubica en el segundo puesto del Grupo C con 6 puntos, producto de una victoria y 3 igualadas en la Eliminatoria de la Concacaf.

TE PUEDE INTERESAR:



“Piojo” mantiene la “chamba”, pero de ello dependerá los resultados que obtenga para la Fecha FIFA de noviembre cuando dispute las últimas 2 jornadas ante Haití y Honduras, duelos de suma importancia, pues deberá sumar de 3 puntos para así amarrar el boleto al Mundial 2026.

Los números de Miguel Herrera tras su llegada a Costa Rica

Miguel Herrera fue contratado por Costa Rica a principios de este 2025, con la encomienda de clasificarlos al Mundial 2026. Si embargo, su llegada al futbol centroamericano generó muchas dudas en el país tico, principalmente por desconocer la liga local y los jugadores.

El entrenador lleva apenas 12 partidos en el banquillo tico, de los cuales ha ganado 7, empatado 4 y perdido solo uno, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer. “Piojo” ya suma un fracaso con Costa Rica, pues fue eliminado por Estados Unidos en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025.