Un día costaba 50 millones, hoy cuesta solo 1 y sería prospecto a irse de Rayados de Monterrey
Está muy lejos de su mejor momento, también de su precio más elevado y dejaría Rayados
Rayados de Monterrey podría perder a uno de sus mejores jugadores , aunque su valor de mercado decreció mucho en los últimos años, a tal punto de estar en su piso histórico, puesto que hoy en día vale apenas 1 millón de euros (poco más de 21 millones de pesos mexicanos). Se trata de Sergio Ramos, quien está muy lejos de los €50M que supo valer.
Los nuevos reportes desde España indican que Sergio Ramos no renovará contrato con Rayados y que seguirá jugando al futbol pero en otro equipo. En medio de una Liguilla donde el Monterrey se impuso 2-0 frente al América en la ida de los cuartos de final, se dio a conocer que el 31 de diciembre de 2025 sería el último día del defensor español en el club y se iría sin dejarle dinero.
Al marcharse con su contrato terminado, Rayados de Monterrey no ganaría ni un centavo, puesto que no se trataría de una venta ni nada parecido, ya que el ex Real Madrid se iría como agente libre. Sin embargo, aunque fuera por una venta, su valor de mercado hoy es de apenas un millón de euros, según los datos de Transfermarkt, sitio especializado en cotizaciones.
Sergio Ramos en Rayados de Monterrey, muy lejos de su precio en el Real Madrid
Mientras que en la actualidad está valorado en €1M, Sergio Ramos supo tener un valor de mercado de 50 millones de euros, el cual se dio en 2018, cuando todavía era jugador del Real Madrid. Esta suma equivale a más de mil millones de pesos mexicanos, una auténtica locura que demuestra la grandeza que tiene este futbolista.
Hoy en día, con 39 años y una carrera que está próxima a terminar, el defensa español ya no es lo que era, ni en nivel futbolístico ni en su valor de mercado. De todos modos, seguramente el equipo de Domènec Torrent sentirá su ausencia para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey
- Partidos jugados: 31
- Encuentros disputados como titular: 31
- Goles convertidos: 7
- Asistencias aportados: 0
- Tarjetas recibidas: 9 amarillas y 1 roja
- Títulos ganados: 0.