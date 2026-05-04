¡Confirmado! Rockstar Games lanza dos grandes noticias para los fans del GTA VI

En los últimos meses han existido rumores en torno al Grand Theft Auto 6, mismo que llegará a finales de este año y que se puede convertir en el videojuego más importante de todos los tiempos, motivo por el cual aquello relacionado al costo que el GTA VI tendrá sigue siendo tendencia en las redes.

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Rumores señalan que Rockstar Games, empresa que se está haciendo cargo de su producción, habría gastado alrededor de 3,000 millones de dólares en el lanzamiento que tendrá, lo cual haría que su precio sea mucho más elevado que el resto de los videojuegos. Ahora bien, ¿qué tan cierta es esta información?

¿Cuál será el costo del GTA VI?

Mucho se habló respecto a la posibilidad de que el GTA VI tuviera un costo superior a los 100 dólares; es decir, casi 2,000 pesos mexicanos, debido a su elevado costo de producción. Sin embargo, el precio sería mucho más económico y, en realidad, bastante promedio al resto.

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Today is a really good day for Rockstar to announce GTA 6 Trailer 3 then drop it on Tuesday, May 5th before Take-Two’s earnings call.



No one really wants another shadow drop.



Leaks aside, building up the anticipation like they did with Trailer 1 is definitely the way to go. pic.twitter.com/ASW6fSMRbV — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) May 1, 2026

Y es que, de acuerdo con información de Strauss Zelnick, CEO de la compañía Take - Two Interactive, el precio del GTA VI tendrá un promedio de 60 a 80 dólares; es decir, una reducción del 20 al 40 por ciento respecto a lo que se esperaba en un principio al momento de su lanzamiento.

¿El GTA VI tendrá publicidad?

Un punto que también ha llamado la atención guarda relación con el hecho de que el GTA VI no contará con publicidad en la trama, esto en medio de los rumores que sugerían la posibilidad de posibles sistemas publicitarios integrados en el mismo, mismos que se desecharon por completo a raíz de esta declaración.

Por lo pronto, debes saber que el lanzamiento del GTA VI está a tan solo unos meses de llegar, pues después de sus modificaciones en los últimos años este llegaría al mercado el próximo 19 de noviembre para la PlayStation 5, en uno de los títulos más esperados de la última década.