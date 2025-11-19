Crack de cracks quiere llegar a América Femenil y podría hacer lo que sea para lograrlo: lo dijo claramente

El entorno del América Femenil volvió a agitarse en las últimas horas, y esta vez no fue por su alto nivel en las canchas ni por la expectativa que genera la gran final del Apertura ante Tigres . La razón del revuelo tiene nombre y apellido: Alice Soto, una de las futbolistas mexicanas con mayor proyección, quien dejó una declaración que rápidamente encendió a la afición azulcrema.

La mediocampista de las Rayadas de Monterrey respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram. Entre las consultas habituales sobre su carrera y su vida personal, apareció una que nadie esperaba, sobre si estaría interesada en jugar junto a Montserrat Saldívar.

Instagram Rayadas de Monterrey / @rayadas

La respuesta de Soto fue contundente, sin ninguna intención de disimular su deseo. La frase "Sí, me gustaría", bastó para que el tema se volviera viral y para que los aficionados del América Femenil se ilusionen con su posible llegada para el Clausura 2026 . Es importante señalar que, luego de su salida de Pachuca y antes de confirmarse su llegada a Monterrey, la futbolista fue vinculada a las Águilas.

Alice Soto, nacida en 2006, ya es parte de la historia del futbol mexicano, dado que fue inscrita profesionalmente a los 12 años, debutó en la Liga BBVA MX Femenil a los 13 y se convirtió en la mexicana más joven en anotar un gol a los 14. Además, es pieza importante en la Selección Sub-20.

El América Femenil va en busca del título

América aplastó con un global por 4-0 a Chivas en la semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 y quedó a un paso de obtener su tercer título de la Liga BBVA MX Femenil. Para lograrlo, deberá vencer a Tigres en la serie decisiva a doble partido.

La ida se disputará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Azulcrema, mientras que la vuelta será el domingo 23, en el Estadio Universitario. Es importante señalar que esta será la sexta final de las Águilas (ganaron dos hasta ahora).