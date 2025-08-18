Este crack dejó Sudamérica y se unió a la Liga BBVA MX con emotivas palabras: vale 4 millones

El Toluca sigue soñando con el bicampeonato y, pese al empate contra los Pumas en la Liga BBVA MX , se está reforzando de buena manera. Santiago Simón llega procedente de River Plate, de Argentina, y lo hace después de publicar unas emotivas palabras a todos los que lo apoyaron mientras militó en Sudamérica. El futbolista de 23 años tiene potencial para Europa y actualmente vale 4.5 millones de euros, según Transfermarkt.

El cuadro dirigido por Antonio Mohamed se hizo de los servicios de Santiago Simón, quien juega como interior derecho y tiene mucha velocidad siendo peligroso al ataque. El argentino también ha defendido los colores de la Albiceleste en inferiores y sabe que en algún momento se reencontrará con el equipo de sus amores River Plate. Pese al nuevo fichaje, el Toluca sigue en busca de un lateral y el rumor ahora apunta a Alan Mozo, futbolista de Chivas.

Toluca FC Toluca está en búsqueda de un refuerzo bomba de última hora para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

“Me llevo amistades, enseñanzas y recuerdos imborrables. A mi mamá, mi familia y amigos, gracias por sostenerme en cada paso, en las victorias y en los momentos difíciles. Y a ustedes, la gente de River… gracias. Gracias por cada aliento, cada abrazo, cada palabra. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar”, escribió el mediocampista.

Santiago Simón reconoce lo importante que fue Marcelo Gallardo en su carrera

Santiago Simón publicó en sus redes sociales una carta que conmovió a más de uno. Le agradece a su ex entrenador Marcelo Gallardo y a todos los que integraron River Plate mientras él estuvo militando en el club. Asegura que siempre le dieron la confianza necesaria para seguir adelante.

“Gracias a Marcelo Gallardo por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Gracias a la gente del cuerpo técnico, utileros, cocineros, compañeros y a todos los que hicieron que cada día valiera la pena”, destacó el nuevo futbolista de los choriceros.

El Toluca es el actual campeón de la Liga BBVA MX. Se encuentra peleando la parte alta de la tabla general del Apertura 2025, pues con 10 unidades es quinto general y está solamente por debajo del Pachuca, Monterrey, Cruz Azul y América. De la mano de Mohamed en el actual campeonato suma tres triunfos, un empate y una derrota.