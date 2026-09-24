El crack que nadie ve y tiene más goles que Salomón Rondón en México

Mientras muchos se preguntan sobre la tabla de goleo del Apertura 2026, Salomón Rondón es el líder pero hay una figura que tiene más goles que él en el futbol mexicano. Pero, ¿de qué se trata? La diferencia aparece al revisar también lo que ocurre en la Liga de Expansión MX, donde un delantero colombiano atraviesa un gran momento.

Así como se habla de los ascensos y descensos, Sleyther Lora se convirtió en el goleador más destacado del futbol mexicano. El delantero de Venados FC suma 12 anotaciones en 9 partidos de la Liga de Expansión MX y supera por dos tantos a Rondón, quien encabeza la tabla de goleadores de la Liga BBVA MX.

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¿Quién es el crack que tiene más goles que Salomón Rondón?

Lora nació el 3 de febrero de 1996 en Santa Marta, Colombia. Con 30 años y 1.88 metros de estatura, puede desempeñarse como delantero, extremo derecho o mediocampista ofensivo. Actualmente utiliza el dorsal 29 con Venados.

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El colombiano encontró una gran regularidad durante este inicio de torneo y consiguió marcar en 7 de los 9 encuentros que disputó. Sus 12 goles llegaron con una frecuencia de una anotación cada 66 minutos, además de registrar dos hat-tricks y un doblete.

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La diferencia con sus perseguidores también es importante. José Gabriel Rodríguez y Christopher Brayan Trejo, ambos de Cancún FC, tienen 7 goles, mientras Rubén Del Campo, Martín Barragán y Jesús Alberto Ocejo aparecen con 6.

Todos los detalles de Sleyther Lora, el goleador del futbol mexicano

La trayectoria de Lora se desarrolló principalmente entre México y Colombia. El atacante tuvo pasos por Tigres, Bogotá y Atlético Huila, además de una etapa anterior con Venados. En enero de 2026 regresó al conjunto yucateco.

Ahora vive uno de sus mejores momentos frente a la portería y sus números lo colocan por encima de Rondón en cantidad de goles durante este Apertura 2026. Sin embargo, ambos registros pertenecen a categorías distintas del futbol mexicano.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado de Lora es de 375 mil euros. El colombiano busca mantener su producción ofensiva con Venados mientras se consolida como el máximo goleador de la Liga de Expansión MX.

