Cricket: cómo se juega, cuáles son las reglas y cuáles son los mejores equipos

El cricket es un deporte que ha estado presente en el mundo durante más de 400 años. Originario de Inglaterra, el cricket (o críquet) ha evolucionado para convertirse en un deporte global con seguidores apasionados en todo el mundo, principalmente en el continente asiático, Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y países cercanos.

El cricket se originó en Inglaterra a principios del siglo XVI, aunque los orígenes exactos del deporte son un poco inciertos. Al principio, el críquet se jugaba como un juego de pastoreo, donde los jugadores usaban bastones para golpear una bola y pastores para evitar que la bola llegara a ciertas áreas.

¿Cómo se juega el crícket?

El crícket se juega entre dos equipos de 11 jugadores, mientras uno tiene el turno al bate, el otro tiene el turno defensivo.

El equipo lanzador, realiza el lanzamiento de la pelota hacia la zona donde está el bateador. Si eres el bateador debes intentar golpear la pelota con el bate y llevarla lo más lejos que puedas del campo.

Luego de batearla, los bateadores ubicados en los extremos del pitch, comienzan a correr hasta llegar a cada extremo del mismo. Cada vez que los corredores llegan al otro extremo, se cuenta como una carrera.

Los corredores pueden anotar tantas carreras como sea posible mientras la pelota se mantenga fuera la zona del pitch. Al mismo tiempo, los defensores deben hacer lanzamientos de la pelota hasta llevarla al pitch para que los corredores no puedan anotar más.

Hay varias maneras de acumular puntos en el cricket, por ejemplo, si el bateador manda la pelota fuera del terreno de juego por el aire, entonces será considerado como una especie de home-run, el cual otorga al equipo 6 puntos.

Así mismo, si la pelota llega al fondo del campo al ras del suelo, entonces serán 4 puntos. Finalmente, mientras los bateadores logran correr de un extremo a otro mientras la defensa intenta devolver la pelota al pitch, cada carrera suma un punto para el equipo.

El equipo que lanza la pelota intenta hacer que los bateadores pierdan su turno o que anoten la menor cantidad de carreras posible. Si la pelota lanzada por el lanzador golpea el wicket y las bails se caen, el bateador está «fuera» y pierde su turno. También puede ser «fuera» si la pelota es atrapada por un jugador del equipo bolo antes de que toque el suelo.

Un partido de cricket puede durar varios días, dependiendo del tipo de partido y del nivel de competición. Por ejemplo, los partidos internacionales de prueba («test matches«), que son los más importantes, pueden durar hasta cinco días, con seis horas de juego al día.

Por otro lado, los partidos de un día («One Day Internationals» o «ODIs») duran alrededor de ocho horas y se juegan en un solo día. Finalmente, existen los partidos de T20, que son partidos más cortos que duran alrededor de tres horas.

¿Cuáles son las reglas del cricket?

Para jugar al cricket necesitas contar con un campo abierto con suficiente espacio, normalmente estos campos superan los 100 metros de diámetro, si bien no es obligatorio, es lo más recomendable.

Dentro de las reglas del cricket se especifica que el campo debe contar con una zona central en forma de rectángulo, que es el espacio donde se hacen los lanzamientos y los bateadores se disponen a batear la pelota.

Este rectángulo debe contar con un tamaño de 20 x 3 metros, es fundamental que en sus extremos cuenten con dos wickets o portillos.

Portillos o wickets

Son un elemento indispensable para que el juego se desarrolle como es debido, principalmente porque están ubicados detrás del bateador y definen el extremo del pitch. Se trata de un par de columnas pequeñas que están construidas con listones de madera clavados al piso.

Bate

El bate es otro elemento fundamental, normalmente está hecho de madera, pues según las reglas del cricket debe estar hecho en este material. Sin embargo, el mango si puede estar hecho de caña.

Un punto importante es que el bate no supere los 965 mm y que la anchura no supere los 108 mm. No existe un peso exacto establecido, sin embargo, generalmente el peso va desde 1,1 hasta 1,4 kg.

Pelota

Es importante que la pelota sea la ideal para que los bateadores puedan golpearla con la precisión que se necesita. Por eso que debe ser maciza y con un tamaño similar a la de la pelota de tenis.

Resulta poco más ligera porque está hecha en corcho y cuenta con varias capas de cuerda que la recubren. Además, está recubierta con piezas en piel. Puedes encontrarlas en dos colores, rojas o blancas, aunque la más común es la roja.

Equipo de protección

Es importante que el guardameta (quien se encuentra detrás del bateador) cuente con los implementos necesarios para proteger sus pantorrillas, manos, pecho y rostro. Pues un impacto de la pelota con la velocidad que suelen emplear los lanzadores, puede terminar lesionando al jugador.

¿Cuáles son los mejores equipos en el cricket?

Australia es el máximo ganador de la Copa del Mundo con 5 títulos, seguido por la India e Indias Occidentales que lo han obtenido por 2 ocasiones. Una vez lo han ganado Inglaterra, Sri Lanka y Pakistán.