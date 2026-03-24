Crimson Desert, el videojuego surcoreano que sueña con conquistar México y Latinoamérica

La cultura asiática, más precisamente aquella que viene directo de Corea del Sur, ha logrado trascender dentro de la República Mexicana no solo a través de su música, sino también de sus outfits. Ahora, el mundo de los videojuegos espera lograr el mismo éxito a través de Crimson Desert.

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Crimson Desert no es más que un videojuego que ha generado mucho dinero en Corea del Sur y que, ahora, tiene como objetivo principal llegar a este lado del mundo y conquistar, con el paso del tiempo, a la comunidad mexicana. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este título?

¿Qué es Crimson Desert y por qué desea conquistar México?

Crimson Desert ha destacado en los últimos meses gracias a contar una fantasía medieval que se ha desarrollado a lo largo de los últimos siete años. Se trata, entonces, de un guerrero que cuenta con poderes sobrenaturales capaz de enfrentar a ejércitos de un universo completamente virtual.

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"Ballena gigante"



Porque un jugador de Crimson Desert llegó al borde del mapa y fue devorado por una ballena gigante.pic.twitter.com/UtreDrlHt7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 23, 2026

Previo a su lanzamiento obtuvo una calificación de 78 sobre 100 en críticas dentro del portal Metacritic, un promedio bastante decente para cualquier videojuego a nivel mundial. Ante ello, una de las críticas positivas más grandes que ha tenido es la extensión del mundo virtual a través de notables gráficos que, además de realistas, son espectaculares.

Rick Van Beem, director de marketing de Pearl Abyss en Europa, explicó que este título se desarrolló por alrededor de 170 personas, por lo que cuenta con un nivel de expectativa alto luego del éxito que tuvo en Corea del Sur. Ahora, el siguiente paso es traerlo directamente a México y el resto de Latinoamérica.

¿Cuál es la intención de los creadores de Crimson Desert?

La intención con Crimson Desert es hacer de este videojuego uno de los más importantes a nivel internacional a través de la conquista de occidente, de acuerdo con el director de marketing. Para ello, debes saber que el mismo se estrenó el pasado 19 de marzo para la Xbox Series, la PC y la PlayStation 5.