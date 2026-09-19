Cristaldo, ex de Cruz Azul: “Tomaba alcohol para emborracharme y dormirme”

Jonatan “Churry” Cristaldo habló el 18 de septiembre de este año sobre una etapa de su vida que, según su propio relato, estuvo marcada por problemas con el alcohol, dificultades para dormir y una profunda crisis emocional. El jugador estuvo en una etapa en Cruz Azul, club donde ahora brilla un canterano de Pumas.

La entrevista del argentino se dio en el programa La Noche de TyC Sports, donde también repasó su paso por distintos clubes y explicó que actualmente no consume bebidas alcohólicas, de las cuales, entre la cerveza y el vino, hay una más saludable para el deportista.

Jonatan tuvo una etapa marcada por problemas con la bebida, dificultades para dormir y una profunda crisis emocional.|@churrycristaldo

El problema con el alcohol de Cristaldo

El futbolista explicó que hasta los 18 años nunca había probado bebidas alcohólicas. Según su testimonio, comenzó a utilizarlas con un objetivo específico: buscar la embriaguez y conseguir dormir. También señaló que salir por las noches se convirtió en otra forma de evitar permanecer en casa cuando no podía conciliar el sueño.

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Cristaldo vinculó aquella etapa con los primeros años que pasó fuera de Argentina. Tras su salida de Vélez hacia el Metalist Kharkiv de Ucrania, relató que comenzó a sentirse solo y triste. Durante ese periodo, dormía hasta el mediodía, lloraba y buscaba distraerse mediante compras, relaciones personales y bebidas.

El paso de Cristaldo por Cruz Azul

Después, por su paso en Europa, "Churry" se fue al Palmeiras de Brasil y después al futbol mexicano. El atacante defendió las camisetas de Monterrey y Cruz Azul antes de regresar al futbol sudamericano.

Con el conjunto de la Noria, Jonatan solo disputó 10 partidos y anotó 2 goles en su llegada en verano de 2017, aunque pasó sin pena ni gloria. Ahora, el atacante tiene 37 años y está sin equipo desde mediados de este año, luego de terminar su contrato con un equipo de Bolivia.