Messi ya está en casa: Argentina se despide de su gente

La expectativa se convirtió en realidad. Lionel Messi aterrizó en Buenos Aires y revolucionó el ambiente en el predio de la AFA en Ezeiza. A las 6:48 de la mañana, el capitán de la Selección Argentina llegó procedente de La Florida y de inmediato se sumó a la concentración dirigida por Lionel Scaloni.

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El rosarino arribó tras disputar los 90 minutos con el Inter Miami en la victoria 3-2 frente al New York City FC, donde marcó un golazo de tiro libre y terminó sin molestias físicas. Este mismo martes por la tarde tendrá su primera práctica con el grupo, ya completo de cara a los compromisos amistosos.

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Un reencuentro lleno de emoción

Como cada regreso de Messi al país, la emoción se hizo presente. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió imágenes junto al capitán: mate en mano, charla distendida y un abrazo que refleja la unión del grupo.

"¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo", fue el mensaje que acompañó las postales.

¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS 🇦🇷 pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

Estos amistosos tienen un significado especial. Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia en La Bombonera, en lo que será la despedida del equipo ante su gente antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El contexto cambió sobre la marcha. La cancelación de la Finalissima ante España y la imposibilidad de enfrentar a Guatemala obligaron a reconfigurar la agenda, pero no apagaron la ilusión de ver a los campeones del mundo una vez más en casa.

Scaloni tiene plantel completo

Con la llegada de Messi, Scaloni ya cuenta con todos sus convocados. En las últimas horas se sumaron jugadores como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las bajas por molestias físicas de Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez obligaron a realizar ajustes en la lista.

Entre las novedades destacan los llamados de Franco Mastantuono, Joaquín Panichelli, Tomás Palacios y Gabriel Rojas. El calendario marca entrenamientos intensos en los próximos días, con conferencia de prensa incluida el jueves

Pero más allá de lo futbolístico, el foco está en lo emocional: el duelo ante Zambia del 31 de marzo podría ser la última vez que Messi juegue en Argentina antes de la Copa del Mundo. Una despedida que promete ser inolvidable. Porque cuando juega Messi en casa… el futbol se detiene.

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