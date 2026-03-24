Última Hora: La bajas en la Selección de Bélgica para enfrentar a México en la Fecha FIFA

De última hora se anuncia que el delantero Romelu Lukaku, del conjunto del Napoli, no estará presente en los próximos partidos de preparación de Bélgica contra México y Estados Unidos en esta Fecha FIFA, ya que decidió enfocarse en su preparación física. Además, el portero Thibaut Courtois tampoco fue convocado, lo que deja a los Diablos Rojos sin dos de sus figuras más reconocidas.

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La Federación Belga de Futbol confirmó que Romelu Lukaku no participará en los partidos que la selección disputará en Estados Unidos. El delantero optó por centrarse en entrenamientos específicos para optimizar su condición física de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuerpo técnico y la federación respaldaron su decisión, deseándole éxito en su preparación.

A la baja de Lukaku se suma la del guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, quien no fue incluido en la convocatoria debido a problemas físicos. Su ausencia obliga al seleccionador Rudi García a confiar en Senne Lammens, Matz Sels y Maarten Vandevoordt como opciones bajo los tres palos. La falta de Courtois, considerado uno de los mejores porteros del mundo, es un golpe sensible para el equipo.

La Lista de convocados de la Selección de Bélgica

Con la ausencia de Lukaku, así queda la lista:

Porteros:

Senne Lammens

Matz Sels

Maarten Vandevoordt

Defensas:

Timothy Castagne

Zeno Debast

Maxim de Cuyper

Koni de Winter

Brandon Mechele

Thomas Meunier

Nathan NGoy

Joaquin Seys

Arthur Theate

Mediocampistas:

Kevin de Bruyne

Nathan de Cat

Amadou Onana

Nicolás Raskin

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Axel Witsel

Delanteros:

Charles de Ketelaere

Jeremy Doku

Mika Godts

Dodi Lukebakio

Lois Openda

Alexis Saelemaekers

Lucas Stassin

Leandro Trossard

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Fecha y horario de los partidos de Bélgica

Bélgica vs. Estados Unidos: sábado 28 de marzo de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 14:30 horas Centro de México).

México vs. Bélgica: martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, a las 19:00 horas (Centro de México).

