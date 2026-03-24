Última Hora: La bajas en la Selección de Bélgica para enfrentar a México en la Fecha FIFA
El delantero Romelu Lukaku no estará presente en los próximos partidos de preparación de Bélgica contra México y Estados Unidos en esta Fecha FIFA
De última hora se anuncia que el delantero Romelu Lukaku, del conjunto del Napoli, no estará presente en los próximos partidos de preparación de Bélgica contra México y Estados Unidos en esta Fecha FIFA, ya que decidió enfocarse en su preparación física. Además, el portero Thibaut Courtois tampoco fue convocado, lo que deja a los Diablos Rojos sin dos de sus figuras más reconocidas.
México vs Portugal EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Federación Belga de Futbol confirmó que Romelu Lukaku no participará en los partidos que la selección disputará en Estados Unidos. El delantero optó por centrarse en entrenamientos específicos para optimizar su condición física de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuerpo técnico y la federación respaldaron su decisión, deseándole éxito en su preparación.
A la baja de Lukaku se suma la del guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, quien no fue incluido en la convocatoria debido a problemas físicos. Su ausencia obliga al seleccionador Rudi García a confiar en Senne Lammens, Matz Sels y Maarten Vandevoordt como opciones bajo los tres palos. La falta de Courtois, considerado uno de los mejores porteros del mundo, es un golpe sensible para el equipo.
La Lista de convocados de la Selección de Bélgica
Con la ausencia de Lukaku, así queda la lista:
Porteros:
- Senne Lammens
- Matz Sels
- Maarten Vandevoordt
Defensas:
- Timothy Castagne
- Zeno Debast
- Maxim de Cuyper
- Koni de Winter
- Brandon Mechele
- Thomas Meunier
- Nathan NGoy
- Joaquin Seys
- Arthur Theate
Mediocampistas:
- Kevin de Bruyne
- Nathan de Cat
- Amadou Onana
- Nicolás Raskin
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
- Axel Witsel
Delanteros:
- Charles de Ketelaere
- Jeremy Doku
- Mika Godts
- Dodi Lukebakio
- Lois Openda
- Alexis Saelemaekers
- Lucas Stassin
- Leandro Trossard
TE PUEDE INTERESAR:
- Mientras Efraín Juárez gana 32 millones, este era el sueldo de Antonio Mohamed en Pumas
- OFICIAL: El cuarto DT CESADO en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
- Confirmado: La razón por la que América quedaría fuera de los 8 mejores del Clausura 2026
Fecha y horario de los partidos de Bélgica
Bélgica vs. Estados Unidos: sábado 28 de marzo de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 14:30 horas Centro de México).
México vs. Bélgica: martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, a las 19:00 horas (Centro de México).