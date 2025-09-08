Cristiano Ronaldo le gana por muchísimo a Leo Messi en este ranking: la tabla de los mejores del mundo

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi será eterna. Pese a que ambos jugadores están muy cerca del retiro, sus fieles fanáticos no dejan de compararlos. En uno de los puntos en el que ganan los seguidores de CR7 es en la cantidad de goles. El Comandante suma un total de 140 con la Selección de Portugal. Está muy cerca de los mil en toda su trayectoria. Messi con Argentina suma 114 en 222 partidos.

Cristiano Ronaldo suma hasta el momento 942 goles. Le falta 58 para llegar a los mil y la marca no suena como una locura para que la consiga. En los últimos días también se desataron varios rumores que apuntan a que Portugal y CR7 vengan a México a jugar el partido de inauguración del Estadio Azteca. La idea no luce descabellada, pues el Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Le serviría a los lusos para preparación de cara a la justa.

Crédito: Instagram de Cristiano Ronaldo.

“Ahora afronto mi vida viviendo el momento. Ya no puedo pensar a largo plazo. Ya no puedo pensar en lo que dije públicamente de que quería llegar a los 1,000 goles. Pero parece que ahora todo es fácil. Se trata de vivir el momento, de disfrutarlo, de ver la respuesta que me van a dar las piernas en los próximos años. Mil goles está muy bien, pero si no llegan, ya soy el jugador de la historia con más goles”, dijo en una conferencia de prensa Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar:



¿Los mil goles son un reto imposible para Cristiano Ronaldo?

La semana pasada, ante Armenia, Cristiano Ronaldo marcó un doblete. Si “El Bicho” sigue con esa marca goleador, no parece complicado que puedan llegar los mil goles. Hay que considerar que en Arabia con el Al-Nassr es el mejor romperredes de la liga y con la Selección de Portugal aún no hay quién le quite la titularidad. Roberto Martínez Montoliu, DT español de los lusos, le tiene toda la confianza.

Portugal enfrenta este martes a Hungría. CR7 pinta para volver a ser titular. Para la Fecha FIFA de noviembre sigue la actividad en las Eliminatorias Mundialistas y chocan ante Irlanda y de nueva cuenta Hungría. Con el Al-Nassr enfrenta al Al-Kholood Club, FC Istiklol Dushanbe y Al Riyadh en sus próximos tres partidos a nivel de clubes.

Los mejores goleadores del mundo con sus selecciones