Cristiano destrona a Lionel Messi como el deportista mejor pagado

En la eterna rivalidad deportiva de Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, el delantero del Al-Nassr ha superado al argentino.

Por primera vez desde 2017, el atacante de Portugal encabeza la lista de los atletas mejor pagados del mundo. De acuerdo con la lista publicada por Forbes, CR7 encabeza los registros con una cantidad aproximada de $46 millones de dólares de ganancias dentro del terreno de juego y $90 millones generados fuera de las canchas.

Con un total de $136 millones de dólares en total, Cristiano se ha ganado un Guinness World Record por sus ganancias anuales.

Anteriormente, Lionel Messi, quien ahora milita con el Inter de Miami, lideraba el listado con un estimado de $130 millones de dólares al año durante 2022, cuando formada parte del Paris Saint-Germain.

Y es que las ganancias del ‘Bicho’ fuera de las canchas se encuentran repletas de patrocinios y su propia marca. Por otra parte, sus ingresos dentro de las canchas incluye su salario, premios y bonos.

En el tercer puesto de la lista se encuentra Kylian Mbappé, quien registra un total aproximado de $120 millones de dólares anuales. Mientras que fuera del futbol, LeBron James es el cuarto puesto con $119 millones.

Actualmente, a los 38 años de edad, CR7 va a seguir jugando a nivel profesional. El atacante ha reportado de nueva cuenta con el Al-Nassr de cara a una serie de partidos amistosos en los que el conjunto de Riad va a enfrentar al Farense, Celta de Vigo, Benfica, Paris Saint-Germain e Inter de Milan rumbo a los juegos de la Fase de Grupos del campeonato de Clubes Árabes.

It’s another record for Cristiano Ronaldo, as he becomes the world’s highest paid athlete️⚽️https://t.co/vOZQDEB7MN

— Guinness World Records (@GWR) July 14, 2023