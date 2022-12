Cristiano Ronaldo: Una leyenda se despide de la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo se despide de la Copa del Mundo. A sus 37 años de edad, el delantero de Portugal no pudo hacer más por su equipo en Qatar 2022. Tres juegos como titular, dos suplencias y un gol en la competencia, es el registro que deja CR7 en su último Mundial mientras Marruecos sigue viviendo un sueño.

Entre lágrimas, se va uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Cristiano deja un legado imborrable en la historia de la Selección de Portugal, ese equipo con el que pudo levantar una Eurocopa en 2016 y una Liga de Naciones en 2019.

Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

La historia de ‘El Bicho’ en las Copas del Mundo dio inicio hace 16 años. Con cinco Mundiales disputados, CR7 puso su nombre en letras de oro como el primer jugador en hacer gol en cinco ediciones distintas de la competencia. A lo largo de su participación en el torneo de la FIFA, Cristiano se va con 8 anotaciones, quedándose a un tanto de igualar a Eusebio como el máximo artillero de la escuadra lusa en el certamen.

El comienzo de su legado fue en Alemania 2006. Con 21 años de edad, Cristiano Ronaldo dio inicio a la leyenda. En su primera Copa del Mundo, CR7 fue titular en seis encuentros y le hizo un gol a Irán. En dicha edición, Portugal se quedaría con el tercer puesto de la competencia.

Para Sudáfrica 2010, el delantero vio actividad en todos los encuentros de su equipo. Como capitán y llegando hasta la instancia de Octavos de Final, CR7 sumaría otro tanto a su cuenta personal marcando contra Corea del Norte.

Posteriormente, en Brasil 2014, el conjunto luso no pasaría de Fase de Grupos. Sin embargo, ‘El Bicho’ haría otro gol ante Ghana para sumar su tercer tanto en la historia de la competencia.

El Mundial de Rusia 2018 sería su mejor torneo. Durante la Fase de Grupos, Portugal igualaría ante España con tres goles de Cristiano Ronaldo. Sumaría otro tanto frente a Marruecos y el equipo sería eliminado en Octavos de Final.

Ahora, en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo no pudo cargar con el equipo al hombro. Fue titular en los tres compromisos del Grupo H enfrentando a Ghana, Uruguay y Corea del Sur. En dicha instancia, únicamente pudo hacer un gol ante el equipo africano desde la vía del penalti. En la ronda eliminatoria, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, dejaría a CR7 en la banca para darle ingreso en el segundo tiempo; no obstante, los minutos no le alcanzaron para poder seguir con vida en la presente Copa del Mundo.

Así, se va Cristiano del Mundial, se acaba el sueño pero su legado se queda plasmado en la historia del torneo.

