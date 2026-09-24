Cristiano Ronaldo y su reflexión sobre los 1000 goles: “No es una obsesión”

Durante el último tiempo se han viralizado muchas grandes frases de Cristiano Ronaldo por su gran mentalidad. Ahora, lo que dijo sobre alcanzar los 1000 goles como profesional sacude al mundo.

“Quiero alcanzarlo, y lo alcanzaré… pero ¿es una obsesión? No”, aseguró CR7, entre otras grandes frases. Además, agregó: “Nunca hago las cosas por obsesión, porque cuando las cosas se convierten en una obsesión, no van de la manera que queremos”.

Mejores frases de Cristiano Ronaldo en esta Fecha FIFA

Sobre llegar a los mil goles: “Las misiones ahora son dos: ganar la Nations League y alcanzar 1000 goles en la carrera”.

Sobre por qué sigue jugando en Portugal: “Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”.

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“O incluso el presidente. Cuando ya no quieran depender de mí en la selección nacional, seré el primero en hablar con ellos al respecto. Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando para la selección nacional”.

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Sobre la posibilidad de retirarse tras el Mundial 2026: “Pensé en RETIRARME del futbol internacional después de la Copa del Mundo. Pero hablé con el Presidente, el Entrenador y sigo aquí. Sigo activo, puedo ayudar”.

Sobre para qué está hoy en Portugal: “Lo que el entrenador necesite de mí con la selección nacional, ya sea jugar, salir, entrar, volver a salir, o incluso no jugar en absoluto… estoy disponible. El orgullo que siento al representar a Portugal es mayor que el de cualquier otro jugador internacional”.

Sobre el amor de sus fanáticos: “Siento mucho amor de la gente portuguesa. Y no es por media docena de personas que no me quieren que voy a dejar de sentir el amor del pueblo portugués. Siento su amor con mucha fuerza”.

Sobre los haters y la prensa: “Sé muy bien que algunos canales disfrutan atacándome y han estado intentando ‘matarme’ durante años. Pero eso nunca funcionará”.

“Sin embargo, lo que queda grabado en mi memoria son las personas que me quieren, no las que no. Lo que puedo controlar, lo controlo, y lo que no puedo controlar, no lo hago”.

Cristiano Ronaldo aún se siente capaz con Portugal

“Todavía estoy demostrando que soy capaz de estar aquí. Tienes que demostrarlo todos los días, y he demostrado con ambos clubes y la selección nacional que todavía estoy marcando goles”, aseguró CR7. Por último, Cristiano Ronaldo sostuvo: “¿Será este mi capítulo final? Tal vez, no lo sé. Esta podría ser mi última temporada. Pero no lo sé”.

