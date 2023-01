Dura crítica de Ibrahimovic a jugadores de Argentina

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se le fue con todo a los jugadores de la selección de Argentina que ganaron la Copa del Mundo Qatar 2022 con excepción del jugador del PSG Lionel Messi.

En entrevista a Radio France luego de asistir a la premier de la película ‘Astérix y Obélix: El Reino Medio’ donde el jugador hace un cameo, aprovechó para hablar de la selección argentina, ganadora del Mundial de futbol.

“Messi es considerado el mejor jugador de la historia, estaba seguro de que iba a ganar. También estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más”, comentó Ibrahimovic sobre los jugadores del Paris Saint-Germain.

Messi lo ha ganado todo y será recordado: Ibrahimovic

” No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. No se gana así”, añadió Ibra.

Los comentarios de Zlatan Ibrahimovic son a causa de las imágenes de los seleccionados argentinos luego de superar a Países Bajos en la tanda de penaltis, en cuartos de final, y también por los gestos que tuvieron después de conquista la Copa del Mundo de Qatar 2022, como fue el caso del arquero Dibu Martínez al recibir el premio al mejor arquero del máximo torneo en el futbol mundial.

Actualmente, Ibrahimovic está recuperándose de una lesión. Su regreso pronosticado para este enero se tuvo que posponer y hasta el momento no tiene una fecha fija para volver. El goleador sueco lleva más de seis meses sin poder entrar en las convocatorias del AC Milan. Según adelantó La Gazzetta dello Sport, su futuro a corto plazo es incierto ya que el club rossonero no le renovarían su contrato, que termina el próximo mes de julio, más le ofrecería un rol de embajador del equipo.